CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Облака
|

Т1 Облако представил решения для репликации данных и построения отчуждаемых облаков на CNews Forum 2025

Российский провайдер Т1 Облако (входит в ИТ-холдинг Т1) представил ключевые решения для управления данными и построения защищенной ИТ-инфраструктуры на CNews Forum 2025. Среди новинок — расширенная линейка графических ускорителей (GPU), платформа для репликации данных в реальном времени «Синкэксперт» и модель отчуждаемого облака.

Т1 Облако на CNews Forum представил платформу для репликации данных в режиме реального времени «Синкэксперт». Платформа построена на базе технологии Change Data Capture (CDC), которая позволяет фиксировать каждое изменение в исходной базе данных и передавать его практически без задержек. Такой подход снижает нагрузку на транзакционные системы и обеспечивает актуальность данных в аналитических витринах и резервных копиях.

Выступая на форуме, Виталий Павлов, руководитель направления развития бизнеса в финансовом секторе компании Т1 Облако, рассказал о расширенной линейке графических ускорителей в портфеле облачных сервисов. Новые модели позволяют компаниям эффективно обучать и использовать ИИ, масштабировать проекты без роста капитальных затрат. Доступ к мощным GPU остаётся ключевым фактором развития рынка на фоне стремительного роста интереса к искусственному интеллекту. Финансовый сектор в 2024 году вложил в ИИ почти 57 млрд рублей, согласно исследованию Т1 «Пульс цифровизации».

Отдельное внимание спикер Т1 Облако уделил концепции отчуждаемого облака — формату, при котором облачная платформа разворачивается в инфраструктуре заказчика. Такой сценарий сочетает гибкость и масштабируемость публичных сервисов с максимальной изоляцией данных и контролем над информационной безопасностью.

«Отчуждаемое облако — это ответ на запрос бизнеса на доверие и управляемость. Многие компании хотят использовать преимущества облака, но при этом не готовы передавать инфраструктуру за периметр. Мы даем возможность выстраивать гибридные сценарии, объединять публичные и локальные ресурсы, управлять утилизацией, правами доступа и квотами через единый интерфейс», — отметил Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса Т1 Облако.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями

Как автоматизировать управление уязвимостями в ритейле с распределённой инфраструктурой

Операторы связи добились от энергетиков снижения тарифов, но все равно остались недовольны

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

В серийное производство пошли отечественные базовые станции на замену Nokia и Ericsson

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/