«Геоскан» будет реализовывать образовательные инициативы в Африке

Группа компаний «Геоскан» и Университет Южной Африки (UNISA) будут совместно реализовывать образовательные инициативы в области космонавтики и беспилотных авиационных систем.

Руководитель отдела наземных систем малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Кирилл Стариков провел для педагогов и студентов UNISA вводный курс по получению и обработке данных через «Соникс», открытую сеть наземных станций для приема сигналов c космических аппаратов, а также рассказал о космических проектах компании.

Также «Геоскан» прорабатывает возможность установки в университете станции сети «Соникс» и создания лабораторий, в которых российские и африканские студенты, преподаватели и действующие инженеры смогут обмениваться знаниями и опытом.

«Геоскан» наработал уникальные компетенции в беспилотной и космической отраслях, в том числе в сфере подготовки профильных кадров и создания образовательных экосистем. Мы готовы делиться этими знаниями и опытом с партнерами из стран БРИКС для совместного развития. Интеграция университета в сеть «Соникс» станет первым шагом в обеспечении долгосрочных связей компании в ЮАР», — сказал директор департамента международных продаж ГК «Геоскан» Владимир Иванов.

«Соникс» — программная платформа для открытой сети наземных комплексов. На ее основе с помощью станций разработки «Геоскана» создана наземная инфраструктура проекта Space-π Фонда содействия инновациям. Сеть обеспечивает непрерывный прием данных с научно-образовательных спутников и связывает все наземные станции сети между собой. Учебные заведения работают через портал sonik.space: планируют сеансы связи, принимают телеметрию и снимки Земли, наблюдают за спутниками в реальном времени и обмениваются данными с другими участниками проекта. За время работы проекта в школы и вузы было передано безвозмездно 66 комплектов оборудования, всего в сети проводят наблюдения 80 станций. В сентябре 2025 г. к сети «Соникс» была подключена первая станция в КНР – в центре Вэньчан на Хайнане.

