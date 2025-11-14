ИИ на службе государства: Фонд Росконгресс и AutoFAQ поделились опытом на CNews FORUM 2025

В Москве состоялся CNews FORUM 2025 – крупнейшее мероприятие в сфере ИТ и цифровой трансформации. В секции «Искусственный интеллект и большие данные» Фонд Росконгресс совместно с компанией AutoFAQ представил презентацию «ИИ: строгие требования к широким возможностям», посвященную выбору и практическим аспектам внедрения ИИ-платформы для поддержки участников мероприятий федерального уровня.

Заместитель руководителя направления маркетинга, информации и пиара дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Валерия Шиманская и коммерческий директор AutoFAQ Всеволод Колупаев представили кейсы успешной интеграции ИИ-ботов для автоматизации входящих и исходящих коммуникаций. Эксперты подчеркнули, что при организации масштабных мероприятий целесообразнее использовать традиционные ИИ-технологии, специализирующиеся на точном понимании и обработке естественного языка. ИИ-боты, применяемые на мероприятиях Фонда Росконгресс, работают на платформе AutoFAQ. Базы знаний для них формируются и обновляются специалистами вручную, что обеспечивает достоверность и актуальность предоставляемой информации.

«Искусственный интеллект открывает новые горизонты для организации сложных событий, но требует тщательного подхода к выбору технологий. Наш опыт показывает, что использование ИИ значительно улучшает как эффективность организаторов, так и опыт участников, однако гарантировать это можно лишь предъявляя строгие требования к реализации технологичных решений», ­– отметила заместитель директора, руководитель дирекции по работе с участниками Фонда Росконгресс Мария Киселева.

При подготовке ПМЭФ-2025 был впервые запущен полноценный чат-бот во «ВКонтакте». Это позволило охватить новую аудиторию в социальной сети и обеспечить мгновенную коммуникацию. Также было настроено автоматическое определение языка при входе в Telegram-бот, что сделало массовые рассылки адаптивными: обновления программы, аккредитация и информация о точках питания приходили на языке, установленном на устройстве пользователя.

Расширение каналов увеличило охват и повысило удобство и доступность информации для участников из разных регионов и стран. Согласно статистике за 2022–2025 годы, чат-боты отработали на мероприятиях Фонда около 400000 сообщений от пользователей, при этом 99% ответов были даны автоматически.

«Сегодня платформу AutoFAQ применяют для автоматизации клиентского сервиса и поддержки сотрудников – это позволяет компаниям эффективно обрабатывать высокий поток обращений, сокращать время ответа и при этом сохранять высокое качество обслуживания и точность коммуникаций», – подчеркнул коммерческий директор AutoFAQ Всеволод Колупаев. Подобные решения могут быть внедрены в различных отраслях, включая телеком, финансы, ритейл и государственные сервисы.