Конференция СКУД 2025 объединит рынок систем контроля и управления доступом

25 ноября 2025 года в Центре событий РБК пройдет ключевое событие года в индустрии безопасности — конференция «СКУД 2025: Технологии и коммуникация».

В центре внимания — открытый диалог между заказчиками, интеграторами и производителями решений. Цель — выстроить честную, профессиональную коммуникацию на всех этапах жизненного цикла проекта: от постановки задачи до эксплуатации.

Максимум общения. Минимум формальностей

Организаторы обещают: это будет не просто конференция, а пространство открытого взаимодействия.

Главная ценность — в формате: живые выступления, честные кейсы, реальные цифры и никаких рекламных презентаций.

Что делает СКУД 2025 особенной:

Интерактивность . Опросы, интервью и обратная связь — каждый участник сможет повлиять на развитие отрасли.

. Опросы, интервью и обратная связь — каждый участник сможет повлиять на развитие отрасли. Открытость . Обсуждают не только успехи, но и ошибки — ведь именно на них растет профессионализм.

. Обсуждают не только успехи, но и ошибки — ведь именно на них растет профессионализм. Объективность . Все доклады проходят строгую модерацию, а спикеры отбираются по реальным компетенциям.

. Все доклады проходят строгую модерацию, а спикеры отбираются по реальным компетенциям. Практика . Короткие выступления — только живые примеры, цифры и опыт из реальных проектов.

. Короткие выступления — только живые примеры, цифры и опыт из реальных проектов. Нетворкинг . Место встречи профессионального сообщества и поиска партнеров.

. Место встречи профессионального сообщества и поиска партнеров. Демозона. Готовые сценарии внедрения, а не просто оборудование «в вакууме».

Для кого эта конференция

Заказчики — IT-директора, руководители проектов, специалисты по безопасности, которые хотят внедрить СКУД под реальные бизнес-задачи.

— IT-директора, руководители проектов, специалисты по безопасности, которые хотят внедрить СКУД под реальные бизнес-задачи. Интеграторы — инженеры, архитекторы решений и технические руководители, стремящиеся минимизировать ошибки и перенять опыт коллег.

— инженеры, архитекторы решений и технические руководители, стремящиеся минимизировать ошибки и перенять опыт коллег. Проектировщики — специалисты, желающие углубить знания и повысить компетенции в проектировании систем безопасности.

На одной сцене — лидеры рынка

В программе — 15 докладов, среди спикеров:

Никита Лебедев , Sigur — о трендах отрасли от первого лица.

, Sigur — о трендах отрасли от первого лица. Лев Кабанов , Хай-Тек Сервис — об управляемой коммуникации как источнике роста.

, Хай-Тек Сервис — об управляемой коммуникации как источнике роста. Михаил Хмелевский , Сбербанк — о стандартах FinTech в безопасности СКУД.

, Сбербанк — о стандартах FinTech в безопасности СКУД. Ирина Остроухова, RFaces — о практическом применении ФЗ-572.

А также дискуссия «Стоп-факторы биометрии» — прямой разговор тех, кто непосредственно работает в рамках ФЗ-572 из числа вендоров, интеграторов и застройщиков. Спикеры обсудят, какие риски и возможности для рынка несет закон и что тормозит его взлет.

Демозона и интерактивные форматы

Обновленная демозона СКУД 2025 — это не просто презентация технологий, а возможность пройти путь проекта:

от выбора решения — к проектированию, внедрению и эксплуатации.

Посетители смогут:

Принять участие в интерактивных опросах и голосованиях.

Определить, какие факторы тормозят проекты.

Сформулировать портрет «идеального» вендора и интегратора.

Поучаствовать в квестах и тестах, моделирующих реальные сценарии.

Конференция СКУД — это не про рекламу. Это про людей, решения и диалог.

25 ноября, Центр событий РБК, Москва.

Присоединяйтесь, чтобы не просто услышать — а быть услышанным.

Подробности и регистрация по ссылке. По промокоду CNEWSF можно получить скидку 100% на билет. Мероприятие проходит только офлайн, количество мест ограничено.