Конференция СКУД 2025 объединит рынок систем контроля и управления доступом

25 ноября 2025 года в Центре событий РБК пройдет ключевое событие года в индустрии безопасности — конференция «СКУД 2025: Технологии и коммуникация».

В центре внимания — открытый диалог между заказчиками, интеграторами и производителями решений. Цель — выстроить честную, профессиональную коммуникацию на всех этапах жизненного цикла проекта: от постановки задачи до эксплуатации.

Максимум общения. Минимум формальностей

Организаторы обещают: это будет не просто конференция, а пространство открытого взаимодействия.

Главная ценность — в формате: живые выступления, честные кейсы, реальные цифры и никаких рекламных презентаций.

Что делает СКУД 2025 особенной:

  • Интерактивность. Опросы, интервью и обратная связь — каждый участник сможет повлиять на развитие отрасли.
  • Открытость. Обсуждают не только успехи, но и ошибки — ведь именно на них растет профессионализм.
  • Объективность. Все доклады проходят строгую модерацию, а спикеры отбираются по реальным компетенциям.
  • Практика. Короткие выступления — только живые примеры, цифры и опыт из реальных проектов.
  • Нетворкинг. Место встречи профессионального сообщества и поиска партнеров.
  • Демозона. Готовые сценарии внедрения, а не просто оборудование «в вакууме».

Для кого эта конференция

  • ЗаказчикиIT-директора, руководители проектов, специалисты по безопасности, которые хотят внедрить СКУД под реальные бизнес-задачи.
  • Интеграторыинженеры, архитекторы решений и технические руководители, стремящиеся минимизировать ошибки и перенять опыт коллег.
  • Проектировщики — специалисты, желающие углубить знания и повысить компетенции в проектировании систем безопасности.

На одной сцене — лидеры рынка

В программе — 15 докладов, среди спикеров:

  • Никита Лебедев, Sigur — о трендах отрасли от первого лица.
  • Лев Кабанов, Хай-Тек Сервис — об управляемой коммуникации как источнике роста.
  • Михаил Хмелевский, Сбербанк — о стандартах FinTech в безопасности СКУД.
  • Ирина Остроухова, RFaces — о практическом применении ФЗ-572.

А также дискуссия «Стоп-факторы биометрии» — прямой разговор тех, кто непосредственно работает в рамках ФЗ-572 из числа вендоров, интеграторов и застройщиков. Спикеры обсудят, какие риски и возможности для рынка несет закон и что тормозит его взлет.

Демозона и интерактивные форматы

Обновленная демозона СКУД 2025 — это не просто презентация технологий, а возможность пройти путь проекта:

от выбора решения — к проектированию, внедрению и эксплуатации.

Посетители смогут:

  • Принять участие в интерактивных опросах и голосованиях.
  • Определить, какие факторы тормозят проекты.
  • Сформулировать портрет «идеального» вендора и интегратора.
  • Поучаствовать в квестах и тестах, моделирующих реальные сценарии.

Конференция СКУД — это не про рекламу. Это про людей, решения и диалог.

25 ноября, Центр событий РБК, Москва.

Присоединяйтесь, чтобы не просто услышать — а быть услышанным.

Подробности и регистрация по ссылке. По промокоду CNEWSF можно получить скидку 100% на билет. Мероприятие проходит только офлайн, количество мест ограничено.

