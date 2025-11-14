Решение ExeMES компании Exeplant FabricaONE.AI включено в атлас «Импортозамещение» от CNews Analytics

Компания Exeplant FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) объявила о включении решения ExeMES в атлас «Импортозамещение» от CNews Analytics. Обновленное исследование агентства ведущего российского СМИ об ИТ состоит из четырех карт рынка, каждая из которых посвящена определенному типу решений: «Аппаратное обеспечение», «Системное ПО», «Корпоративное ПО» и «Офисное ПО».

CNews Analytics публикует масштабный атлас отечественной ИТ-отрасли уже в шестой раз, и каждый раз его структура меняется. В 2025 г. наиболее значительные изменения претерпела карта, на которой представлены основные поставщики корпоративного программного обеспечения. Изменилась структура обширного раздела «Автоматизация процессов предприятия», теперь в одноименных категориях в нем представлены основные поставщики таких решений, как EAM, MES, SRM, ESB, BPM, а также АСУ ТП и SCADA.

ExeMES – отечественная платформа для управления производственными процессами. Решение обеспечивает оптимизацию ресурсов, снижение потерь и повышает прозрачность всех этапов производства. Преимущества платформы включают автоматизацию сбора данных в реальном времени, мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI), интеграцию с ERP-системами, а также высокую адаптивность и масштабируемость решения в условиях быстрого роста производственных мощностей.

«Мы гордимся признанием нашего продукта и включением его в перечень отечественных аналогов зарубежным решениям. Однако наша главная задача заключается не просто в замене ушедших продуктов, а в создании новых функций и ценностей для наших клиентов благодаря применению передовых технологий искусственного интеллекта», – сказал исполнительный директор компании Exeplant FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) Юрий Керейник.