«АНТ-ЦС» и FD-Telecom подписали меморандум о стратегическом партнерстве

«АНТ-ЦС» и FD-Telecom подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках меморандума компании будут совместно продвигать решения для цифровизации промышленного производства.

Подписание меморандума стало новым этапом развития партнерских отношений. Объединяя технологические и отраслевые компетенции, партнеры создадут прочный фундамент для комплексной цифровизации промышленности республики Татарстан.

«FD-Telecom — ведущий системный интегратор республики Татарстан с глубокими компетенциями и множеством реализованных проектов за плечами. Для нас как вендора партнерство открывает новые возможности для масштабирования наших программных решений. Уверен, что вместе мы поможем местным предприятиям ускорить цифровую трансформацию и выйти на новый уровень операционной эффективности», — отметил генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«Наш опыт масштабных внедрений различных ИТ-систем основан на глубоком понимании потребностей заказчиков. Как интегратор, мы высоко оцениваем возможности программных продуктов «АНТ-ЦС». Это передовые функциональные решения, востребованные в ключевых для нас отраслях. Партнёрство с «АНТ-ЦС» открывает новые перспективы для наших заказчиков», — сказал генеральный директор компании FD-Telecom Дмитрий Мульков.

