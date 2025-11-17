«Автобан» и «УльтимаТек» запускают цифровую трансформацию управления в дорожной отрасли на базе ИИ

Дорожно-строительная компания «Автобан» и ГК «УльтимаТек» объявили о старте стратегического проекта по внедрению комплексной системы управления на основе данных и искусственного интеллекта (ИИ). Эта инициатива позволит повысить операционную эффективность холдинга на 3–5% уже на первом этапе, ускорить принятие управленческих решений, снизить проектные риски, оптимизировать распределение ресурсов и заложить основу для новой культуры управления в отрасли.

Строительная отрасль, формирующая около 5% ВВП России, играет ключевую роль в развитии национальной инфраструктуры. Как системообразующее предприятие холдинг «Автобан» фокусируется на достижении национальных стратегических целей, где рост производительности является критически важным фактором. Для качественного скачка в повышении продуктивности «Автобан» приступил к комплексной цифровой трансформации.

Ключевой задачей проекта является не просто внедрение новых инструментов, а формирование культуры управления, основанной на данных (Data-Driven Culture). Это позволит командам принимать решения, опираясь на точную аналитику в реальном времени, а не на интуицию.

Стратегический проект, реализуемый холдингом, предполагает создание централизованной системы управления на основе специализированных дашбордов для руководителей и технологии искусственного интеллекта. Система, разработка которой ведется командой «УльтимаТек», позволит в режиме реального времени контролировать ход ключевых процессов, оценивать уровень автоматизации бизнес-функций и оперативно реагировать на отклонения фактических показателей от плановых.

«"Автобан" принял решение создать собственную систему управления строительством, поскольку на рынке не было готовых адаптируемых решений для компаний нашего масштаба. По инициативе генерального директора Юлии Штрек мы запустили амбициозный проект, чтобы перейти от точечной автоматизации к полноценной цифровой трансформации. Реализация проекта на базе Data-Driven и AI-технологий поможет нам в формировании новой управленческой культуры и переходу к предиктивному управлению бизнесом. Для этого мы привлекли команду «УльтимаТек», которую ценим за способность предлагать оптимальные решения даже для сложных и нестандартных задач. Успешный старт проекта открывает путь к тиражированию нашего опыта на другие предприятия и дальнейшей коммерциализации созданного продукта», – сказал Евгений Коршунов, генеральный директор компании «Автобан-Digital».

Реализация проекта не только укрепит долгосрочные конкурентные преимущества холдинга «Автобан», но создаст новый отраслевой стандарт в области цифрового управления дорожным строительством, усилив потенциал отечественных ИИ-технологий для решения задач национального масштаба.

Проект будет реализован в три этапа: формирование новой культуры управления данными. Уже на этой стадии, за счет оптимизации процессов холдинг прогнозирует достижение до 20% эффекта в операционной эффективности; внедрение единой системы метрик. Ключевой показатель проекта – уровень автоматизации бизнес-функций – будет визуализирован на дашбордах. При низких значениях система будет формировать дорожную карту автоматизации, направленную на достижение максимальных показателей в горизонте 1-2 года; переход к предиктивному управлению. На базе отечественных систем с применением технологий искусственного интеллекта «УльтимаТек» реализует в дашбордах для руководителей укрупненную расширенную аналитику, предоставляющую ИИ-рекомендации по принятию управленческих решений. Этот этап позволит преодолеть ограничения, связанные с операционной загруженностью топ-менеджеров.

Основой проекта станет создание «Рабочего стола генерального директора» – комплексной системы управления данными, включающей более 15 дашбордов по 7 ключевым направлениям: производство, HR, закупки, управление качеством, безопасность, ИТ и другие.

«УльтимаТек» фокусируется на полном цикле создания ценности для бизнеса – от стратегического консалтинга и проектирования ИТ-ландшафта до разработки и внедрения цифровых решений. Мы не просто строим ИТ-инфраструктуру, а обеспечиваем заказчикам измеримые эффекты: рост эффективности, снижение затрат и новые конкурентные преимущества. Благодаря опыту нашей команды мы реализуем комплексную цифровую трансформацию, помогая компаниям любого масштаба максимально эффективно использовать технологии для достижения стратегических целей», – сказал Сергей Силин, директор по развитию бизнеса ГК «УльтимаТек».