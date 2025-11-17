Новые направления обучения в «Школе 21»: участники смогут изучать проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику

«Школа 21» расширяет возможности основного обучения. Теперь в школе цифровых технологий от Сбербанка можно изучать 12 направлений. Новые программы дополнили существующие ветки основного обучения по неразработке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

На программе «Проджект-менеджмент» участники смогут получить навыки управления ИТ-проектами, планирования сроков и бюджета, работы с командами и заказчиками. UX-/UI-дизайн позволит проектировать удобные и визуально привлекательные интерфейсы, сочетать креатив и аналитический подход. Биоинформатика — направление на стыке биологии, информатики и математики: здесь готовят специалистов, способных анализировать и интерпретировать генетические данные с помощью цифровых инструментов.

Направление биоинформатики уже есть в программе кампуса в Уфе и пользуется высоким спросом: республика активно развивает компетенции в области науки о данных и медицинских технологий.

Артем Соловейчик, директор центра индустрии образования Сбербанка: «Мы запускаем в «Школе 21» три новых направления — проджект-менеджмент, UX/UI и биоинформатику, — потому что видим запрос от бизнеса, государства и самих обучающихся. Рынок требует не только сильных цифровых навыков и технических знаний, а умения говорить на одном языке с разработчиками, бизнесом и учеными. Сегодня востребованы специалисты, которые умеют управлять проектами, создавать удобные для людей интерфейсы, которые будут использовать миллионы, управлять сложными проектами с нуля до результата и решать задачи на стыке дисциплин. Успешный цифровой продукт создается слаженной командой: грамотным проджект-менеджером, который понимает, как пишется код и сколько времени занимает реализация задачи UX-/UI-дизайнером, создающим продуманные интерфейсы с учетом технических возможностей, и, если речь, например, о сфере медицины, специалистом по биоинформатике. Благодаря методике «равный — равному» участники развивают мягкие навыки, учатся объяснять сложное простым языком, работать совместно над незнакомыми задачами и находить нестандартные решения в условиях неопределенности. Мы готовим высококлассных инженеров и слаженные команды, которые способны закрывать самые актуальные технологические потребности страны».

В каждом кампусе «Школы 21» участники обучения могут выбрать одно из разработческих или неразработческих направлений. Четыре направления разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка (Android и iOS), GameDev. И еще пять программ — кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). В этих программах код выполняет вспомогательную задачу, например, помогает автоматизировать процессы, собрать данные и т. п. Участникам нужно уметь разбираться в коде, но не на том уровне, какой требуется от разработчиков.