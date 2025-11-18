CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Т-Инвестиции» открыли доступ к фьючерсам на индексы биткоина и эфира

«Т-Инвестиции» открыли доступ к расчетным фьючерсным контрактам на индексы биткоина (MOEXBTC) и эфира (MOEXETH) от Московской биржи. Инструменты доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Фьючерсы на индексы биткоина и эфира позволяют зарабатывать на движении курсов криптовалют без владения ими напрямую. Они подходят для реализации спекулятивных, арбитражных и защитных стратегий. Помимо этого, клиенты не несут издержки, связанные с хранением криптовалюты и торговлей в иностранной юрисдикции. Новые инструменты расчетные и не предполагают поставки цифровой валюты.

Особенности инструментов: значения индексов отражают реальную рыночную цену криптовалют; торговля проходит в законном поле России, без инфраструктурных рисков; расчеты — в рублях, без необходимости владения криптовалютой.

Параметры фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи Биткоина: код контракта – BTC; короткий код – BT; котировка – в долларах США как значение Индекса; шаг цены – 1 доллар США; стоимость шага – 0,001 доллара США.

Параметры фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи Эфириума: код контракта – ETH; короткий код – EH; котировка – в долларах США как значение Индекса; шаг цены – 0,1 доллара США; стоимость шага – 0,001 доллара США.

С 18 ноября 2025 г. инвесторам будут доступны три месячные серии с исполнением в декабре 2025 г., январе и феврале 2026 г: BTC-12.25 (BTZ5), BTC-1.26 (BTF6), BTC-2.26 (BTG6); ETH-12.25 (EHZ5), ETH-1.26 (EHF6), ETH-2.26 (EHG6)

Спецификация контрактов размещена на сайте Московской биржи.

Алена Лукина, директор по развитию срочного рынка в «Т-Инвестициях»: «Около 2 тыс. клиентов «Т-Инвестиций» уже торгуют ежедневно фьючерсами на криптовалюту. Сегодня мы открываем доступ к новым инструментам на индексы биткоина и эфира. Их главное отличие в том, что цена контрактов максимально приближена к цене базового актива. С расширением выбора инструментов и торговых стратегий мы ожидаем роста активности на срочном рынке как со стороны трейдеров, так и клиентов криптовалютных площадок».

Расчетные фьючерсы на индексы биткоина и эфира доступны квалифицированным инвесторам в мобильном приложении «Т-Инвестиций», на сайте в личном кабинете и в терминале. Их можно найти в разделе «Что купить» — «Фьючерсы» по коротким обозначениям BTZ5, EHZ5.

