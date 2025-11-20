АО «ГЛОНАСС» и ОПДС объединят усилия для развития российских навигационных сервисов

АО «ГЛОНАСС» и «Оператор пространственных данных и сервисов (ОПДС)» масштабируют технологии мониторинга транспорта на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в ЖКХ, логистику, сельское хозяйство и экологию, а также будут сотрудничать в сфере информационной безопасности. Об этом говорится в тексте соглашения, подписанном между АО «ГЛОНАСС» и ОПДС.

«Сотрудничество компаний будет направлено на расширение применения услуг на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории России, а также в странах-партнерах для повышения безопасности на всех видах транспорта. Совместная работа и объединение компетенций послужат катализатором в рамках внедрения отечественных технологий и укрепления технологического суверенитета России», – сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

«В условиях цифровой трансформации процессов деятельности различных отраслей, объединение компетенций компаний, формирующих пространственное описание и информационные модели объектов управления, создаёт благоприятные условия для успешного сотрудничества компаний. Прежде всего, это – повышение эффективности в управлении активами потребителей на основе разрабатываемых услуг и повышение доходов самих участников в реализации таких услуг. Создание эффективных сервисов будет масштабироваться на потребителей ближнего и дальнего зарубежья, с которыми в последнее время выстраивает отношения АО «ОПДС». А благодаря подписанию соглашения о взаимодействии с АО «ГЛОНАСС», такое сотрудничество будет лишь усилено», – сказал генеральный директор ОПДС Сергей Серебряков.