CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Axenix проанализировала изменения организационной модели бизнеса при внедрении ИИ-агентов

Компания Axenix при экспертной поддержке Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова (ИЦИИ МГУ) представила исследование «ИИ-агенты в действии: экономика, риски и эволюция организационных моделей». Это первое в России исследование такого масштаба, в котором рассматриваются свойства и функции ИИ-агентов, перспективы и сложности их применения, а также методология оценки экономических эффектов и целесообразности внедрения, утверждают в компании. Подробный фреймворк поможет бизнесу при принятии инвестиционных решений по внедрению ИИ-агентов.

ИИ-агенты — автономные системы, использующие ИИ для самостоятельного выполнения задач и принятия решений. Они получают данные из окружающей среды, анализируют их и реагируют без постоянного вмешательства человека для достижения определенной цели.

ИИ-агентов можно назвать новым уровнем эволюции искусственного интеллекта, за которым последуют дальнейшие ступени развития, такие как мультиагентные системы.

Авторы исследования сформировали тепловую карту зрелости ИИ-агентов, оценив уровень их применения — от системного до начального — в основных отраслях экономики. Наиболее выдающиеся результаты демонстрируют США и Китай, где ИИ-агенты уже участвуют в ключевых бизнес-процессах многих отраслей либо активно внедряются.

Как отмечают авторы исследования, в России новые технологии больше всего осваиваются и масштабируются в финансовом секторе, ритейле и ИТ-сфере. При этом российский рынок ИИ-агентов сегодня составляет 1,5% от общемирового, тогда как у США этот показатель ожидаемо самый высокий – 29,7%, у Китая, Канады, Великобритании и Германии – от 6 до 8%.

Среди вызовов, связанных с внедрением ИИ-агентов, в Axenix называют необходимость значительных системных изменений бизнес-процессов, финансовых моделей и структуры затрат, ролей сотрудников, подходов к управлению данными и рисками, корпоративной культуры. Одним из ответов на эти вызовы, особенно при увеличении масштаба внедрения, должно стать формирование отдельной бизнес-функции — ИИ-лидера, который возьмет на себя ответственное управление портфелем ИИ-проектов.

В исследовании дается совокупная структура капитальных и операционных затрат при внедрении ИИ-агентов, которая зависит от размера компании: за 3 года корпорации могут потратить на такой проект более 950 млн руб., крупный бизнес – 200-300 млн руб., средний бизнес – около 30-60 млн руб., небольшие компании – около 5-15 млн руб.

Вместе с тем и экономические эффекты от внедрения высоки, особенно на большом масштабе. Например, в финансовом секторе, где прогнозируется наибольшая эффективность ИИ-агентов, рост прибыли может быть достигнут за счет ускорения процессов на 25-45%, снижения количества ошибок на 15-30%, экономии на ФОТ в 10-35%. В госсекторе особенно сильное положительное влияние ИИ окажет на ускорение процессов (до 30%), а в здравоохранении – на снижении ошибок (до 40%). По расчетам экспертов, совокупная экономия компании, в зависимости от отрасли, может составить от 15 до 40%.

Также авторы обращают внимание на косвенные и нематериальные эффекты. Например, динамическое ценообразование и персонализация предложений ведет к росту конверсии в ритейле на 10-25%, экономия времени врачей за счет ИИ-агентов (на 10-20%) позволяет более качественно прорабатывать силами людей сложные случаи, а внедрение data-driven подходов повышает привлекательность бизнеса, позволяя получать на 15-30% больше инвестиций.

«Искусственный интеллект – неотъемлемый инструмент повышения эффективности современного бизнеса. Достижения в области ИИ позволяют нам прогнозировать его дальнейший бурный рост, массовое распространение ИИ-агентов, а затем и мультиагентных систем. Их внедрение – сложный, многосоставный процесс, который потребует инвестиций и существенных организационных изменений. Однако если бизнес не начнет смотреть в эту сторону уже сейчас, в относительно недалеком будущем он рискует оказаться в стороне от передовых технологий и процессов», — сказала Лариса Малькова, управляющий директор практики «Данные и прикладной ИИ» Axenix.

В Axenix уверены, что исследование поможет компании любого масштаба и сферы деятельности глубже познакомиться с ИИ-агентами и определить для себя необходимость их применения с оценкой требуемых ресурсов и потенциальным экономическим эффектом.

Отдельные разделы исследования также затрагивают управление рисками и обеспечение безопасности, учет правового и регуляторного поля, этические и социальные аспекты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще