CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

GigaChat проконсультирует пассажиров авиакомпании «Тулпар»

ИИ-ассистент на базе нейросетевой модели «Сбера» GigaChat для бизнеса будет консультировать пассажиров группы компаний «Тулпар», представляющей российский рынок бизнес-авиации.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Генеративный искусственный интеллект даёт всё больше новых возможностей, и мы помогаем нашим корпоративным клиентам и партнёрам использовать эти возможности максимально эффективно. Умный ассистент на базе GigaChat в любое время суток ответит пассажирам "Тулпара" на самые частые вопросы о перевозках, багаже и услугах авиакомпании — больше не нужно ждать менеджера или искать информацию вручную на сайте. И это только начало: настоящее преимущество ИИ заключается в том, что он становится умнее и автономнее с каждым днём, превращаясь в персонального ассистента, который умеет не только отвечать на вопросы, но и предугадывать желания».

ИИ-ассистент знает ответы на вопросы пассажиров и доступен круглосуточно. Он расскажет, как правильно перевозить животных и крупногабаритный багаж, оплатить перелёт и выбрать питание на борту, забронировать VIP-трансфер и другие дополнительные услуги, а также поделится характеристиками воздушного судна. Теперь пассажиры смогут получить ответ на любой из этих вопросов за 5–30 секунд.

В будущем планируется значительно расширить функционал цифрового помощника. Он научится подбирать оптимальные рейсы исходя из предпочтений клиента, числа пассажиров и маршрута. Также ассистент начнёт информировать пользователей об акционных предложениях — например, Empty Legs.

Авиационная группа компаний «Тулпар», основанная в 1991 г., предлагает полный цикл услуг: чартерные пассажирские перевозки на бизнес-джетах Bombardier Challenger и Global, техническое обслуживание и ремонт, включая авторизованный сервисный центр Bombardier, проектирование и изготовление VIP-салонов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще