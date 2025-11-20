grwat покоряет мир: программный пакет от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 000 раз

Программный пакет grwat от географов МГУ и ИВП РАН скачали более 10 тыс. раз. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

По всему миру речной сток стремительно меняется под воздействием трансформации климата и человеческой деятельности. Эти процессы приводят к новым вызовам для водного хозяйства, экологии и безопасности населения. Россия — одна из стран, где эти изменения происходят особенно быстро, и наиболее заметно это в Арктике.



Чтобы исследовать эти процессы, ученым необходимы данные и инструменты для их анализа. Программный пакет grwat для языка программирования R помогает автоматизировать обработку суточных данных о водности рек и анализировать как традиционные характеристики речного стока, так и более сложные, трудоемкие для расчета индексы и параметры. Благодаря этому исследователи по всему миру могут быстрее и эффективнее изучать изменения в речных системах.

Пакет разработан в рамках проекта РНФ № 19-77-10032 «Структурные изменения процессов формирования стока рек Восточно-Европейской равнины в условиях нестационарности климата». Над ним работали ведущий научный сотрудник кафедры картографии и геоинформатики МГУ Тимофей Самсонов, доцент кафедры гидрологии суши МГУ Мария Киреева, и старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Екатерина Рец.

Ключевая особенность grwat — уникальный автоматизированный алгоритм расчленения гидрографа (графика изменения во времени расхода воды в реке) на генетические составляющие: половодье, грунтовый, талый и дождевой сток. Алгоритм использует данные осадков и температуры для определения происхождения периодов быстрого стока. Грунтовая составляющая может выделяться как по классическому методу Куделина, принятому в российской гидрологии, так и с помощью популярных в международной практике фильтрационных методов (Лайна–Холлика, Чапмэна и др.). Также grwat позволяет анализировать многолетнюю изменчивость стока: вычислять объем грунтового стока, дату начала половодья, число дождевых и талых паводков и другие параметры. Для всех показателей доступны статистические тесты, наглядные графики и комплексные отчеты.

С момента публикации в мае 2022 г., по состоянию на начало ноября 2025 г. пакет grwat был установлен с Cran (основная платформа для распространения и установки пакетов R) 10,67 тыс. раз. Из них для 70% (7,55 тыс. загрузок) известна страна пользователя. Согласно статистике, наибольшей популярностью пакет пользуется в США (3,04 тыс. загрузок, или 40% из 7,55 тыс.). Также в лидерах по загрузке находятся такие страны как Канада, ФРГ, Япония, КНР, Южная Корея и Великобритания, на них в совокупности приходится еще 1,85 тыс. загрузок (25% из 7,55 тыс.). Пользователи из России занимают 10 место по числу загрузок (73 загрузки или 5% из 7,55 тыс.).

В настоящий момент пакет активно развивается, в него добавляются новые функции. В частности, одним из последних нововведений, доступных в девелопмент-версии пакета, является возможность использования данных реанализа ERA-5 для получения информации об осадках и температуре на водосборах, не обеспеченных данными метеостанций.

Пакет grwat уже помог понять как изменились характеристики экстремального стока рек Европейской и частично Азиатской России, в настоящий момент идет активное тестирование пакета для рек Европы, в том числе Скандинавии, горных районов Балканского полуострова.