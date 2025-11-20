CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Инфосистемы Джет» и «Норникель» обеспечат киберустойчивость горно-металлургической отрасли

«Инфосистемы Джет» и «Норникель» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленном на обеспечение киберустойчивости в горно-металлургической отрасли и развитие лучших практик в сфере информационной безопасности.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационной безопасности позволяет заложить основу для долгосрочного взаимодействия компаний по ключевым направлениям ИБ: от обмена данными об актуальных киберугрозах и индикаторами компрометации до совместного проведения учений, стажировок и просветительских инициатив. «Инфосистемы Джет» и «Норникель» намерены объединить усилия для участия в разработке отраслевых стандартов и законодательных инициатив в области кибербезопасности.

В рамках соглашения запланирована совместная работа над формированием корпоративной культуры информационной безопасности — регулярные референс-визиты и обмен опытом по расследованию и противодействию хакерским атакам.

«Укреплять киберустойчивость в промышленности критически важно, поскольку отрасль играет ключевую роль в развитии экономики. Мы уже активно сотрудничаем с «Норникелем» в части обмена индикаторами компрометации и совместной разработки лучших практик и фреймворков в области ИБ. Развитие сотрудничества с «Норникелем» даст возможность выявлять новые тактики атакующих, адаптировать защитные стратегии и тиражировать проверенные решения на всю промышленность. Надеемся, что наш опыт станет практикой киберустойчивости для рынка», — отметил Андрей Янкин, директор центра информационной безопасности, «Инфосистемы Джет».

«Наша общая задача заключается в том, чтобы сформировать комплексную систему киберустойчивости, которая обеспечит не только надежную защиту цифрового ландшафта, но и высокий уровень кибербезопасности производственных активов. Партнерство с «Инфосистемы Джет» позволит обмениваться экспертизой, а также внедрять лучшие передовые практики и инновационные инструменты для защиты критической инфраструктуры нашей компании от современных киберугроз. Мы инвестируем в передовые технологии кибербезопасности, делая акцент на проактивном мониторинге и быстром реагировании на инциденты, что особенно важно для компании с такой распределенной и сложной производственной цепочкой, как «Норникель», — сказал Алексей Мартынцев, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля».

