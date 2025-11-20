Малые технологические компании поставили госкомпаниям товаров и услуг на 131 млрд рублей

Объем закупок госзаказчиков у малых технологических компаний (МТК) по 223-ФЗ за три квартала 2025 г. превысил 131 млрд руб. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Одновременно на 21% выросло число МТК-поставщиков и превысило 1,5 тыс. компаний. В лидерах — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Сегодня МТК вносят значительный вклад в импортозамещение по ключевым направлениям, обеспечивая устойчивую работу крупнейших компаний страны благодаря переходу на отечественные решения. В настоящее время каждая четвертая МТК в стране является поставщиком в рамках 223-ФЗ. Суммарный объем закупок у них по итогам трех кварталов 2025 года составил более 131,2 млрд руб.», — сказал министр экономического развития России Максим Решетников.

На данный момент в реестре МТК зарегистрировано более 6000 компаний, для которых предусмотрено порядка 20 мер господдержки — от льготных кредитов и налоговых вычетов, до сокращения сроков обработки запросов на регистрацию патентов и дополнительных баллов при участии в различных грантовых программах, напомнил первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

«Сегодня реализуется большой спектр поддержки технологических компаний, которые успешно продолжают реализацию курса на достижение лидерства государства и замещение импортных технологий в наиболее востребованных отраслях: медицине, машиностроении, ИT», – отметил Максим Колесников.

Топ-3 поставляемых продуктов госзаказчикам — программное обеспечение (16,7 млрд руб.), машины и оборудование (10 млрд руб.), компьютерное оборудование (7,2 млрд руб.). Почти половина МТК-поставщиков зарегистрированы в Москве (42,8%), еще 8,2% приходится на Санкт-Петербург, 3,9% — на Республику Татарстан. Далее идут Московская и Новосибирская области – 3,8% и 2,7%.

«Продолжающийся рост закупок госкомпаниями позволяет обеспечить российских поставщиков необходимой ликвидностью для наращивания производственных мощностей, расширения ассортимента выпускаемой продукции и масштабирования в целом», - сказала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

В настоящее время закон 223-ФЗ предусматривает обязанность для заказчиков, перечень которых утвержден Правительством России, ежегодно увеличивать объем закупки инновационной и высокотехнологичной продукции на 10%, отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

«Уход иностранных вендоров открыл для МТК «окно возможностей», и важно поддерживать их развитие. Участие в госзакупках — это возможность иметь доступ к заказам крупнейших предприятий страны, стабильный спрос на продукцию и возможности для роста. Поэтому мы ведем работу по установлению преференций для МТК при закупках госзаказчиками инновационной и высокотехнологичной продукции», — сказал Александр Исаевич.