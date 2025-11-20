CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — на что потратят тринадцатые зарплаты

Каждый второй работающий россиянин рассчитывает на получение тринадцатой зарплаты. В опросе SuperJob приняли участие три тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый второй работающий россиянин ожидает получить тринадцатую зарплату или премию по итогам года. Второй год подряд количество россиян, рассчитывающих на тринадцатые зарплаты, максимально: 52% в 2024 г. и 50% сейчас. Нет надежд по получение годового бонуса у 41% респондентов, а каждый одиннадцатый (9%) затруднился с прогнозом.

Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше (52%), чем среди женщин (48%). Наиболее оптимистично настроена молодежь в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты в конце года рассчитывают 54%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 41%.

Среди обладателей высшего образования на премию рассчитывает каждый второй (50%), тогда как среди тех, у кого среднее профессиональное образование, — 44%.

Больше всего же тех, кто ожидает получения годовых премий, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. в месяц — 62%.

Тринадцатые зарплаты чаще всего планируют тратить на отпуска и путешествия (17% опрошенных). 15% респондентов израсходуют деньги на закрытие кредитов и долгов. 14% — пустят финансы на нужды семьи, по 8% — на текущие расходы или ремонт. 7% россиян отложат годовые премии в сбережения. Еще 7% потратят тринадцатые зарплаты на подарки. 4% намерены потратить все деньги на себя. 3% оплатят с их помощью обучение, 2% — медицинские услуги.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 562. Время проведения: 10—18 ноября 2025 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки: три тыс. респондентов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Техдиректор гигантской ИТ-компании втихаря продал технологии конкурентам и исчез. Его нашли на Крайнем Севере

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще