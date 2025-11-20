Рейтинговое агентство AK&M подтвердило высший рейтинг нефинансовой отчётности МТС

МТС объявила о том, что агентство AK&M подтвердило рейтинг нефинансовой отчетности группы МТС на уровне RESG 1. Это высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчетах. Агентство отметило высокий уровень качества нефинансовой отчетности, структурность подачи информации, а также максимальный уровень детализации данных и их подробный анализ.

В соответствии с методикой агентства отчетность группы МТС за 2024 г. получила 98,2 балла и отнесена к высшему уровню. Такой рейтинг присваивается компаниям, получившим рейтинговый балл в интервале от 85 до 106,4.

Группа МТС выпускает нефинансовую отчетность с 2008 г. В отчете раскрывается информация о деятельности компании в важных для общества направлениях: доступности и безопасности цифровых сервисов, благотворительности, социальной поддержке сотрудников, разработке технологий для сохранения устойчивости локальных сообществ, защиты окружающей среды, развития бизнеса.

В отчете раскрываются данные в соответствие со стандартами GRI, SASB, GSMA, приказом Минэкономразвития РФ №764 от 1 ноября 2023 г. В дополнение к отчету об устойчивом развитии за 2024 г. МТС впервые выпустила отдельный сборник таблиц ESG Databook. В сборнике представлена подробная информация о динамике ключевых показателей компании в области ESG за последние четыре года и корпоративной социальной ответственности.

«МТС создает цифровую экосистему будущего, и концепция отчета соответствует заявленному девизу – «вдохновляем на лучшее будущее». Концепция устойчивого развития МТС строится на сбалансированном управлении экономическими, техническими, экологическими, трудовыми и социальными ресурсами. Развиваясь в каждом из этих направлений, мы не только строим успешный и конкурентоспособный бизнес, но и способствуем созданию комфортной и безопасной среды для сотрудников, клиентов и общества в целом. Обеспечение открытой и прозрачной коммуникации с заинтересованными сторонами – главная цель выпуска нефинансовой отчетности. В 2024 г. на основе обратной связи от аудиторий компании мы оптимизировали структуру отчета, постарались системно и последовательно проанализировать динамику ESG-показателей деятельности группы компаний во всех областях экономики и общественной жизни», – отметил вице-президент МТС по устойчивому развитию Юрий Савельев.

«Отчёт МТС построен на понимании высокой ответственности, которую несёт компания перед обществом, прежде всего – в области цифровых технологий. Рейтинговое агентство с особым удовлетворением отмечает высокое качество представленной в нем информации. В документе описаны новые цифровые продукты, расширение сетевого покрытия, направления развития и обеспечения безопасности клиентских сервисов, социальные и благотворительные проекты, меры по поддержке наших сотрудников и партнеров в регионах деятельности компании. Последовательность представленного материала логична и удобна для восприятия. Статистические данные приведены с максимальной степенью подробности, описаны методики расчета и объяснена динамика показателей, что облегчает аналитику для экспертов», – отметила заместитель генерального директора AK&M Людмила Еремина.