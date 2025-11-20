«Сбер» и «Лаборатория Касперского» займутся развитием генеративного ИИ

«Сбер» и «Лаборатория Касперского» заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в области генеративного искусственного интеллекта. Документ подписали вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов и технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

Компании намерены продолжить развивать нейросетевую модель «Сбера» GigaChat для использования в решениях «Лаборатории Касперского». Кроме того, стороны планируют сотрудничать в области защиты больших языковых моделей, а также сетевой инфраструктуры и программно-аппаратных комплексов, предназначенных для их применения.

Сергей Крылов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка, сказал: «Объединяя наши компетенции, мы создадим принципиально новые, высокоэффективные и надежные решения — от продвинутых интеллектуальных ассистентов и инновационных форматов взаимодействия с пользователями до комплексных инструментов защиты инфраструктуры. Главная задача заключается в адаптации возможностей GigaChat для интеграции с продуктами «Лаборатории Касперского». Мы стремимся превратить технологии генеративного искусственного интеллекта в повседневного помощника, доступного миллионам людей и отличающегося простотой, надежностью и безопасностью».

Антон Иванов, технический директор «Лаборатории Касперского», отметил: «Мы продолжаем развивать сотрудничество со «Сбером» в области искусственного интеллекта, в том числе чтобы совершенствовать наши защитные продукты. Пример успешной совместной работы — ИИ-ассистент Kaspersky Investigation and Response Assistant (KIRA) на базе GigaChat, который помогает ИБ-специалистам анализировать события безопасности внутри организаций. Мы продолжим работать с нашими партнёрами из «Сбера» в этом направлении, чтобы сделать ИИ действительно эффективным помощником для защиты от киберугроз, а также обеспечить безопасное использование таких инструментов. Наше многолетнее и плодотворное сотрудничество со «Сбером» — пример того, как объединение лидеров рынка двигает развитие технологий вперед».