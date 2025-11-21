CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Норникель» вступил в Альянс в сфере ИИ для усиления работы в области цифровой трансформации

«Норникель» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта. Решение усилить работу в сфере ИИ на отраслевом уровне основано на успешном опыте внедрения собственных технологических решений и направлено на развитие собственных компетенций и тиражирование передовых практик.

Членство в Альянсе позволит «Норникелю» напрямую участвовать в экспертизе законодательных инициатив в сфере искусственного интеллекта, высказывать позицию бизнеса по ключевым вопросам регулирования, а также инициировать и работать в отраслевых рабочих группах для решения методических и прикладных задач компании.

«Норникель» обладает значительным опытом в реализации проектов с использованием искусственного интеллекта. В рамках стратегии цифровой производственной цепочки компания успешно внедряет технологии ИИ в ключевые процессы — от геологоразведки и обогащения руды до металлургического передела. Среди реализованных проектов — алгоритмы оптимизации технологических режимов и компьютерное зрение для контроля качества продукции, алгоритмы для повышения промышленной безопасности.

Альянс в сфере искусственного интеллекта, созданный в 2019 году, является ведущей площадкой для развития технологий ИИ в России. Его миссия – укрепление технологического суверенитета страны и обеспечение глобальной конкурентоспособности российских компаний на мировом технологическом рынке. Альянс играет ключевую роль в координации усилий бизнеса по реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Среди участников объединения – лидеры российской экономики.

На базе Альянса реализуются десятки совместных инициатив в сферах образования, экономики, цифровизации и государственного регулирования, регулярно проводятся крупные отраслевые мероприятия: конгрессы, конференции и выставки.

Церемония подписания соглашения о вступлении состоялась на конференции AI Journey – ключевой площадки для диалога между разработчиками искусственного интеллекта, бизнесом и государством.

Виталий Бусько, вице-президент по инновациям «Норникеля», прокомментировал: «Наша компания давно и успешно инвестирует в проекты на основе искусственного интеллекта, видя в них реальный инструмент повышения эффективности и безопасности. Присоединение к Альянсу и участие в отраслевых рабочих группах являются логичным продолжением этого пути и важным шагом, который поспособствует учету интересов «Норникеля» при экспертизе законодательных инициатив в области ИИ. Мы намерены не только перенимать лучшие практики, но и делиться собственным успешным опытом, чтобы вместе с партнерами укреплять технологический потенциал страны».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

«Яндекс» создал робота на замену юристам

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще