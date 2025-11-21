CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Поиск новой работы втайне от работодателя осуждает лишь один из трех россиян

Большинство экономически активных россиян считает допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 58% россиян считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 3% респондентов полагают, что такое поведение некорректно, а 9% затруднились с ответом.

Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, значительно больше, чем женщин: 67% против 50% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя (37% против 23% мужчин).

Молодежь до 35 лет реже тех, кто старше, поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя (54% против 64% среди опрошенных в возрасте 45+).

Больше всего же тех, кто считает корректным не афишировать поиск новой работы, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. (70%).

Только среди тех, у кого среднее профессиональное образование, количество считающих, что наниматель должен быть предупрежден о желании сотрудника сменить работу, превышает число уверенных в обратном: 48 и 40% соответственно. Судя по комментариям, самыми распространенными причинами такого поведения является желание, чтобы работодатель повысил зарплату и улучшил условия, стремясь удержать от увольнения, и порядочность наиболее дефицитных категорий персонала (рабочих и разнорабочих, линейного персонала в ритейле, водителей): в условиях кадрового голода на рынке труда массовых профессий люди хотят, чтобы работодатель имел больше времени найти им замену, чем стандартные две недели по ТК РФ.

Работодатели в целом стали спокойнее относиться к тактике сотрудников, желающих сменить работу: число тех, кто хочет, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места, за четыре года снизилось с 40 до 33%.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 17—19 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

«Яндекс» создал робота на замену юристам

Эдуард Долгалев, Selecty: Для средних игроков содержать собственную ИТ-команду станет экономически нецелесообразно

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Продавца микроскопов отправили в «черный список» госзакупок из-за Windows

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще