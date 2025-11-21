Поиск новой работы втайне от работодателя осуждает лишь один из трех россиян

Большинство экономически активных россиян считает допустимым искать новую работу, не предупреждая работодателя. В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 58% россиян считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, — это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда. Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 3% респондентов полагают, что такое поведение некорректно, а 9% затруднились с ответом.

Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, значительно больше, чем женщин: 67% против 50% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя (37% против 23% мужчин).

Молодежь до 35 лет реже тех, кто старше, поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя (54% против 64% среди опрошенных в возрасте 45+).

Больше всего же тех, кто считает корректным не афишировать поиск новой работы, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб. (70%).

Только среди тех, у кого среднее профессиональное образование, количество считающих, что наниматель должен быть предупрежден о желании сотрудника сменить работу, превышает число уверенных в обратном: 48 и 40% соответственно. Судя по комментариям, самыми распространенными причинами такого поведения является желание, чтобы работодатель повысил зарплату и улучшил условия, стремясь удержать от увольнения, и порядочность наиболее дефицитных категорий персонала (рабочих и разнорабочих, линейного персонала в ритейле, водителей): в условиях кадрового голода на рынке труда массовых профессий люди хотят, чтобы работодатель имел больше времени найти им замену, чем стандартные две недели по ТК РФ.

Работодатели в целом стали спокойнее относиться к тактике сотрудников, желающих сменить работу: число тех, кто хочет, чтобы сотрудники предупреждали о своем решении еще на этапе поиска нового места, за четыре года снизилось с 40 до 33%.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 17—19 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.