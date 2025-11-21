CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Здоровье.ру» и НАИС объявили о стратегическом альянсе

Цифровая платформа для здоровья «Здоровье.ру» и «Независимая Ассоциация Интегративных Специалистов» (НАИС) объявили о создании стратегического партнерства. Новый альянс призван объединить усилия технологической и профессиональной экосистем, чтобы вывести индустрию здоровья и wellness в России на принципиально новый уровень.

Главная цель сотрудничества — формирование единого цифрового пространства, где специалисты по питанию, превенции, психологии и осознанному долголетию смогут обучаться, развивать практику, находить клиентов и получать поддержку профессионального сообщества.

Эрик Бровко, CEO «Здоровье.ру», сказал: «Мы создаём экосистему, где технологии и люди работают вместе, дополняя друг друга, а не конкурируя. Изменить культуру отношения человека к себе можно только объединяя людей под зонтиком из общих ценностей, принципов и долгосрочного горизонта. Наше объединение с НАИС позволит соединить медицину болезней и индустрию здоровья, выстроив прозрачную и безопасную среду для взаимодействия между специалистами и людьми.

Ключевыми направлениями сотрудничала стало создание единой профессиональной экосистемы. На базе платформы «Здоровье.ру» будет создан центральный хаб для нутрициологов, health-коучей, wellness-экспертов и врачей превентивного профиля. В него войдут аккредитованные образовательные программы, инструменты для аналитики и ведения клиентов, библиотека научных материалов, сервисы для проведения консультации и дополнительного дохода, и площадка для профессионального нетворкинга.

Объединение платформы «Здоровье.ру» с сообществом НАИС обеспечит специалистам доступ к цифровым инструментам, начиная от онлайн-консультаций и ведения клиентов, заканчивая ИИ-ассистентами для разработки персональных программ здоровья. Это решение позволит экспертам работать в рамках доказательных стандартов и повышать качество сопровождения клиентов и получать доход от своей деятельности.

Совместная R&D-лаборатория займётся созданием технологических решений нового поколения — wellness-трекеров, цифровых помощников и интеграций с платформами мониторинга здоровья. Это позволит укрепить позиции российских специалистов в международном профессиональном сообществе.

Альянс намерен поддерживать непрерывное развитие специалистов: организовывать форумы, образовательные конгрессы, менторские программы, гранты и независимую сертификацию совместно с Союзом превентивной медицины.

Антонина Цвинария, президент НАИС, сказала: «Объединение с лидером цифровизации здоровья — цифровой экосистемой „Здоровье.ру“ — это логичный шаг в развитии отрасли. Вместе мы создаем инфраструктуру доверия, где каждый специалист получит возможности для роста и признания, а клиенты доступ к проверенным, квалифицированным экспертам. Это сотрудничество станет стимулом для формирования культуры ответственного отношения к своему здоровью в масштабах всей страны».

