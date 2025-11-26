«Ред Софт» расширила программу технологического партнерства новыми возможностями

Программа технологического партнерства «Ред Софт» усилена новыми инструментами, ускоряющими процесс создания совместимых решений с экосистемой продуктов компании. Теперь технологическим партнерам доступен личный кабинет, позволяющий автоматизировать и ускорить процессы: инициировать заявки на проверку совместимости, отслеживать их статусы, централизованно хранить протоколы тестирований и сертификаты. Об этом CNews сообщил представитель «Ред Софт».

В конце 2025 г. компания «Ред Софт» осуществила мягкий перезапуск программы технологического партнерства, усилив направление новыми инструментами для автоматизации документооборота и ресурсами для ускорения процессов.

Компания предлагает отечественным разработчикам программного обеспечения и производителям оборудования возможности для развития и популяризации своих продуктов. Пройдя экспертную проверку совместимости с экосистемой продуктов «Ред Софт», партнер получает возможность создавать доверенные ПАКи и совместные решения на российском стеке ПО, упрощает своим заказчикам прохождение аттестации ФСТЭК России, получает поддержку со стороны «Ред Софт».

Оперативная актуализация совместимости с продуктами «Ред Софт» — в частности, с операционной системой «Ред ОС», — позволит компаниям-партнерам соответствовать обновленным требованиям Минцифры России для включения программного обеспечения в Единый реестр. Совместимость продукта с отечественной операционной системой также упрощает интеграцию в ИТ-инфраструктуры организаций, уже перешедших на российский стек ПО.

В рамках перезапуска программы «Ред Софт» выделяет три вида поддержки: технологическую, консультационную и маркетинговую. Каждый вид поддержки предлагает партнерам дополнительные привилегии. Так, технологическая поддержка предполагает сопровождение при миграции продуктов на решения «Ред Софт», проведение нагрузочных испытаний и тестирование дорелизных сборок.

Теперь технологическим партнерам «Ред Софт» доступен личный кабинет, автоматизирующий процесс оформления документов: от заключения договора до генерации сертификата совместимости. Функционал личного кабинета помогает эффективно управлять процессами. Пользователь может самостоятельно создавать и редактировать карточки своих продуктов, инициировать заявки на проверку совместимости и отслеживать их статус. Также в личном кабинете хранятся протоколы проведенных тестирований и сертификаты совместимости.

«С каждым годом рынок растет, в том числе расширяется линейка продуктов нашей компании. На текущий момент каталог совместимостей для одной только «Ред ОС» превысил 3 тыс. продуктов. Ключевая задача разработчика — создать условия, при которых пользователи смогут беспрепятственно использовать отечественные решения и быть уверенными в корректности их совместной работы. Пришло время перейти к более эффективным инструментам, которые будут соответствовать объемам и скоростям разработки. Личный кабинет поможет оперативно обрабатывать входящие заявки и следить за тем, чтобы актуальные версии продуктов стабильно и корректно работали в ИТ-инфраструктуре наших пользователей», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

Действующие участники партнерской программы могут обратиться к своему курирующему менеджеру для получения пригласительной ссылки. В личном кабинете уже хранятся все данные по ранее подтверждённым совместимостям: карточки продуктов, протоколы испытаний и сертификаты.

Компаниям, желающим стать технологическим партнером «Ред Софт», нужно пройти регистрацию на сайте личного кабинета. После верификации заявки пользователь получает доступ ко всем привилегиям партнерской программы.