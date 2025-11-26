CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сергей Репринцев назначен директором по продуктовой стратегии HRlink

HRlink, участник рынка кадрового ЭДО, продолжает усиливать команду и приглашать опытных специалистов для лидирования стратегически важных направлений бизнеса. Сергей Репринцев назначен на должность директора по продуктовой стратегии, где он будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной дорожной карты развития платформы. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Сергей Репринцев обладает 15-летним опытом управления ИТ-трансформациями в крупнейших российских компаниях и корпорациях. В рамках своих полномочий он занимался управлением крупными распределенными командами, выстраивал полный цикл разработки (SDLC) платформ и продуктов, а также отвечал за ведение портфелей проектов с бюджетом свыше 10 млрд руб.

serg1.jpg

HRlink

Сергей имеет опыт работы в международной консалтинговой компании BDO International по направлению реализации проектов в консалтинге SAP, ECM для таких участников рынка, как ПАО «Сургутнефтегаз», группа «Евроцемент» и др. Проект с его участием для «СИБУР Холдинга» был отмечен золотой наградой SAP Quality Awards в категории «Трансформация бизнеса» в СНГ.

Ключевая экспертиза Сергея связана с автоматизацией корпоративных функций. В ГК «Росатом» он отвечал за разработку стратегии цифровизации и централизацию функций для 350+ предприятий. Под его кураторством были успешно запущены программные роботы (RPA), в том числе для автоматизации кадровых процессов. В Nexign Сергей управлял разработкой и запуском федеральной платформы (CRM + Billing), рассчитанной на 50 млн абонентов.

В HRlink Сергей сфокусируется на масштабировании флагманской платформы. В его задачи входит управление полным жизненным циклом продукта, развитие производственных процессов и повышение операционной эффективности для обеспечения технологического лидерства компании на быстрорастущем рынке.

«Команда HRlink прошла большой путь от стартапа к лидеру рынка кадрового ЭДО. Моя ключевая задача в команде — объединить накопленный опыт HRlink и мою экспертизу, чтобы вывести платформу на новый уровень развития, превратив ее в инструмент для комплексного решения задач в сфере HR», — сказал Сергей Репринцев.

«Нам важно, чтобы в команде были такие опытные эксперты, которые могут с нового ракурса взглянуть на платформу и возможности ее модернизации. У Сергея за плечами — огромный опыт в крупных коммерческих компаниях со зрелыми продуктами и процессами. Я вижу большие перспективы в нашем сотрудничестве», — сказал Данила Морогин, CEO, HRlink.

