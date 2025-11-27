Зумеров чаще других раздражает, когда коллеги едят и курят на онлайн-встречах

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, исследовала организацию рабочего и личного общения среди российских офисных сотрудников, а также изучила, что раздражает их в процессе коммуникаций. Наиболее нервирующим фактором на онлайн-встречах оказалась недостаточная вовлеченность участников. Молодое поколение (18-24 года) чаще, чем представители других возрастных категорий, отмечает, что есть, курить и заниматься другими посторонними вещами на звонках неприемлемо. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Опрос «МТС Линк» показал, что 77% россиян довольны тем, как структурировано их рабочее онлайн-общение. При этом 33% не разделяют цифровое пространство для деловых и личных коммуникаций и ведут их в одном сервисе. Отдельная категория респондентов — сотрудники, у которых на уровне компании внедрены инструменты на основе искусственного интеллекта. Деловое общение у них организовано более системно: 84% ведут рабочие и личные коммуникации в разных сервисах.

Несмотря на общую удовлетворенностью организацией коммуникаций, большинство (60%) респондентов отметили, что в их компаниях нет единого стандарта делового общения, доведенного до всех сотрудников.

Респонденты, которые оценивают свои рабочие коммуникации как неструктурированные, чаще всего указывают на отсутствие правил взаимодействия между сотрудниками и отделами, а также специалистов, ответственных за координацию коммуникационных процессов.

Пятая часть опрошенных считает объем своих деловых коммуникаций избыточным. Половина таких респондентов перегружены сообщениями в чатах, чуть меньше — телефонными звонками и совещаниями в офисе (46% и 44% соответственно). Мужчины чаще устают от многочисленных офлайн-встреч, а женщины — от сообщений в мессенджерах.

Основным раздражающим фактором в переписках респонденты считают то, что коллеги не читают сообщения вовремя и долго отвечают на них — это отметила четверть респондентов. Долгие ответы особенно раздражают жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На втором и третьем местах — трудности с поиском нужной информации в чатах (всё смешано в одном канале) и флуд (не связанные с работой сообщения и мемы в деловой переписке): 18% и 17% соответственно. Грубые высказывания или резкий тон смущают респондентов значительно реже: эти проблемы упомянули 8% и 6% респондентов соответственно. Жители Уральского федерального округа чаще других жалуются на непонятные сокращения в чатах (20% респондентов).

Топ-3 раздражителя во время онлайн-встреч — это недостаточная вовлеченность участников, их отвлечения на другие дела и опоздания: каждый из этих факторов отметила пятая часть респондентов. 15% представителей крупного бизнеса не любят, когда руководитель просит их включить камеру (15%). Молодые респонденты (18-24 года) чаще других считают неприемлемым, если участники во время звонка едят, курят или занимаются другими посторонними вещами (17% опрошенных этого возраста). Всего 6% россиян нервирует использование нецензурной речи во время созвонов, в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах таких респондентов немного больше — 11%.

В исследовании «МТС Линк» приняли участие 1 тыс. респондентов из городов России с населением более 500 тыс. человек.