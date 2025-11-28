Исследование «Т-Банка»: аудитория самозанятых растет быстрее 40% в год, оборот — в шесть раз за два года

«Т-Банк» проанализировал, как в 2025 г. менялась аудитория самозанятых: кто становится самозанятым, как меняются их доходы и какие профессии растут быстрее всего. Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях, оборотах и профилях самозанятых — клиентов «Т-Банка» за 2022-2025 гг. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Основные выводы

Самозанятость в России продолжает расти. Согласно данным ФНС, по состоянию на октябрь 2025 г. число самозанятых приблизилось к отметке почти 15 млн человек. Прирост по сравнению с прошлым годом составил 27%.

Число пользователей сервиса самозанятости «Т-Банка» увеличилось на 37%, а сумма выбитых самозанятыми чеков выросла в шесть раз.

Ядро рынка не меняется: основная доля доходов приходится на возраст 25-45 лет. При этом молодежь растет кратно: за последние четыре года сегмент 14-17 лет вырос в 20 раз; 18-22 — в семь раз.

Доля многопрофильных самозанятых — тех, кто работает в нескольких сферах, — за 2025 г. выросла до 21,1%. Для большинства из них это подработка. Регулярно выполняют заказы менее 20% самозанятых.

Средний доход у самозанятых — пользователей сервиса «Т-Банка» за год увеличился на 12,9%. У активных исполнителей он стабильно в 2-2,5 раза выше среднего.

Курьеры стали самой быстрорастущей категорией среди самозанятых (рост более чем в два раза за год), далее идут специалисты склада (также более чем двукратный рост) и SMM/копирайтинг (прирост около трети).

По уровню доходов лидируют инженерные услуги, где заработок стабильно самый высокий, и ИТ-сфера, которая удерживает доходы на уровне, близком к верхней планке по рынку.

Большинство пользователей сервиса самозанятости «Т-Банка» сосредоточены в Санкт-Петербурге — 2,12% жителей используют сервис, в Москве — 1,94%, в Московской области — 1,32%. В ряде регионов доля существенно меньше и не превышает 0,1—0,15% (например, в Ингушетии, Чечне, Дагестане и на Чукотке).

Количество самозанятых продолжает расти

Самозанятость опережает по темпам развития все остальные модели гибкого труда: фриланс, подработки, сезонную и проектную занятость. По данным ФНС на октябрь 2025 г., в России в качестве самозанятых зарегистрированы почти 15 млн человек. Рост по сравнению с прошлым годом составил 27%.

К октябрю 2025 г. база самозанятых клиентов «Т-Банка» выросла на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля тех, кто пользуется сервисом самозанятости «Т-Банка», остается практически неизменной — чуть выше 15%. При этом сама аудитория сервиса заметно расширяется: за год она увеличилась примерно на 37%.

С августа по октябрь 2025 г. самозанятые — пользователи сервиса «Т-Банка» оформили на 83% больше чеков, чем годом ранее. В целом число самозанятых, которые регистрируют чеки через сервис, выросло на 36%, а суммарный доход по этим чекам — на 43%. Кроме того, в октябре 2025 г. число самозанятых, заплативших налог через сервис, было на 33% выше, чем год назад; на столько же выросла и общая сумма перечисленных налогов.

Молодежь — главный двигатель роста

Самозанятость растет во всех возрастах, но самые высокие темпы роста зафиксированы среди молодежи. Самозанятость становится первой формой заработка для школьников и студентов: подростки пробуют себя в блогинге, фрилансе и креативных услугах, студенты — в репетиторстве, SMM и услугах доставки.

За период с 2022 по 2025 гг. сегменты выросли следующим образом: 0-13 лет — в 14 раз по сравнению с 2022 г.; 14-17 лет — в 20 раз; 18-22 лет — в семь раз; 23-25 лет и 26-30 лет — численность самозанятых в этих категориях выросла примерно в пять раз; 31-35 лет — рост в четыре раза; 36-40 лет — в шесть раз; 41-45 лет — в семь раз; 46+ лет — в шесть-семь раз.

Категория 25-45 лет — это ядро самозанятости, где сосредоточено больше всего активных исполнителей.

Доли в старших возрастных категориях ежегодно растут в 1,6-2,1 раза. Это говорит о том, что самозанятость становится популярной формой для людей предпенсионного возраста и пенсионеров.

Самозанятость растет быстрее всего в массовых и креативных профессиях

Самый большой прирост по числу исполнителей в январе — октябре 2025 г. наблюдается в следующих профессиях: курьеры — 118%; комплектовщики/складские работы — 99%; строительство и ремонт — 37%; SMM/копирайтинг/блогинг — 36%; исполнители (универсальные категории) — 35%.

Это отражает рост онлайн-торговли, маркетплейсов, курьерских служб и креативной экономики.

Доходы растут во всех профессиях, кроме складских работ. Грузчики, комплектовщики и разнорабочие за год просели по доходу на 13%. Причина — высокая конкуренция и массовый приход новых исполнителей.

Сильно растут креативные профессии. SMM/копирайтинг: доход стабилен, но число специалистов выросло на 36%. Музыканты/артисты/художники: доход вырос на 3%.

ИT остается одним из самых доходных направлений. Более 52% самозанятых в этой сфере рассматривают его как свое основное занятие.

Строители и те, кто работает в сферы доставок и перевозок, — самые стабильные. Высокий доход и большая доля основных работ делают эти профессии ядром самозанятости в регионах.

Самозанятые чаще работают в формате подработки, а не полной занятости

В 2025 г. доля самозанятых, подключенных к сервису «Т-Банка», которые работают сразу в нескольких профессиях, выросла с 17,9 до 21,1%. Рост почти на 3 п. п. за год говорит о том, что самозанятость становится более гибкой: люди активнее комбинируют виды деятельности, диверсифицируют доход и пробуют новые ниши.

Данные за сентябрь 2025 г. показывают, что самозанятость по-прежнему чаще выступает форматом подработки. Доля тех, кто использует этот режим как дополнительный источник дохода, немного больше, чем тех, для кого это основная деятельность. Каждый второй самозанятый использует этот режим как дополнительный источник дохода.

Топ профессий, где самозанятые чаще всего работают полный рабочий день: транспортные услуги — доля самозанятых 54-57%; такси — 53-55%; ИT-услуги — 52-56%; строительство и ремонт — 50-52%; фотографы/операторы — 47-50%; дизайнеры — 47-50%.

В этих сегментах самозанятость устойчиво заменяет традиционную занятость: специалисты работают постоянно и часто ведут несколько проектов параллельно.

При этом большинство самозанятых ведут деятельность нерегулярно или эпизодически. Регулярно работает лишь менее пятой части самозанятых — пользователей сервиса «Т-Банка».

Топ-5 профессий, где самозанятость чаще всего используется как подработка, а не как основная работа: косметология — 20-21%; парикмахеры — 19-20%; кассиры/официанты — 24-31%; обзвон/поддержка — 27-30%; курьеры — 26-29%.

Эти данные подтверждают, что самозанятость в России — в первую очередь гибкая модель занятости, где значительная часть пользователей работает только при наличии заказов или сезонного спроса.

Доходы самозанятых стабилизируются, но разрыв между профессиями становится заметнее

Средний доход самозанятых формируется с учетом того, что значительная часть пользователей сервиса работает эпизодически. При учете периодов без дохода средний чек по году растет следующими темпами: в 2023 г. он увеличился на 12% к 2022 г., в 2024 г. — еще на 89% к уровню 2023 г., а в 2025 г. прибавил еще 13%. Резкий скачок в 2024 г. связан с ростом числа тех, кто регулярно получает доход как самозанятый, и увеличением их средней выручки.

Если учитывать только месяцы, когда у человека был доход, средний чек остается в стабильном диапазоне: после легкого снижения в 2023 г. он вырос примерно на 17% в 2024 г. и затем практически не изменился, показав сокращение менее чем на 1%. При этом за два года суммарный доход через сервис почти шестикратно вырос за счет расширения пользовательской базы.

Топ высокодоходных видов деятельности самозанятых: инженерные услуги (проектирование, архитектура, создание чертежей и др.); строительные/ремонтные услуги (строительно-монтажные, сварочные, кладочные, сантехнические работы и др.); ИT-услуги (работа в «1С», обслуживание серверов, программирование, тестирование, разработка и др.); организация мероприятий (аниматор, ведущий, организатор праздников и др.); транспортные услуги и такси (грузоперевозки, логистические услуги и др.); креативные специализации (музыканты, фотографы, видеографы); дизайн (создание дизайна, иллюстраций, инфографики, дизайн интерьера); консультационные услуги (бухгалтер, подбор персонала, юридические услуги, аудитор, бизнес-советник и др.).

Топ-10 профессий по росту дохода за январь — сентябрь 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.: косметология — +32%; парикмахеры — +28%; курьеры — +18%; таксисты — +12%; обзвон / рассылки / телефонная поддержка — +10%; строительные и ремонтные услуги — +10%; ремонт и обслуживание оборудования — +10%; собственное производство (изготовление изделий ручной работы) — +6%; образование/обучение — +6%; дизайн (в т. ч. интерьерный) — +5%.

Самозанятые концентрируются в крупных городах

Топ-10 регионов по доле самозанятых — клиентов «Т-Банка»: Санкт-Петербург — 2,12%; Москва — 1,94%; Московская область — 1,32%; Свердловская область — 1,12%; Краснодарский край — 1,07%; Республика Татарстан — 1,06%; Ленинградская область — 1,05%; Новосибирская область — 0,97%; Калининградская область — 0,93%; Нижегородская область — 0,88%.

Таким образом, самозанятость развивается прежде всего в крупных экономических центрах и стабильных индустриальных регионах, тогда как отдаленные территории и республики с низкой цифровизацией остаются заметно позади.

Самозанятых больше всего волнуют вопросы подключения к сервису и дополнительным услугам и налогам

По данным «Т-Банка», топ ключевых вопросов, которые волнуют самозанятых в 2025 г., стали: подключение к сервису — 23,12%; навигация в продукте — 9,3%; дополнительные услуги — 8%; тарифы и условия — 7%; налоги — 6%; переводы, платежи, операции — 5%; документы и справки — 4%; изменение данных — 3%; обеспечительные меры — 2%; AML (подозрительные финансовые операции) — 2%.

Ульяна Матюшенкова, руководитель сегмента самозанятости в «Т-Банке»: «Сегодня самозанятость — это один из самых динамичных рынков гибкой занятости. За три года в сегмент вошли миллионы новых исполнителей. Структура этой аудитории меняется: к массовым категориям добавляются молодые специалисты, квалифицированные профессионалы и старшие возрастные группы. Рынок растет сразу в нескольких плоскостях: по численности — массовые категории, по доходам — профессиональные услуги. Отдельный тренд 2025 г. — многопрофильность. Почти четверть самозанятых уже совмещают несколько направлений: это реакция на конкуренцию и стремление удержать доход в условиях роста базы исполнителей. На этом фоне усиливается разрыв в доходах: массовые профессии сталкиваются с давлением конкуренции и проседают, тогда как ИT, инженерные услуги, строительство и креативные специальности продолжают показывать устойчивый рост. По сути, мы видим формирование зрелого рынка, где доходность определяется квалификацией, а самозанятость становится гибкой системой: массовой по охвату, но очень дифференцированной по поведению, мотивации и экономическим результатам».