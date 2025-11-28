CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания intact оснастила мультимедийным оборудованием новый кампус школы «Летово Джуниор»

Компания intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, стала технологическим партнером в оснащении нового кампуса школы «Летово Джуниор», интегрировав передовые мультимедийные решения. Команда специалистов компании подобрала индивидуальное решение, учитывающее потребности школы и обеспечивающее максимальную эффективность использования мультимедийных технологий в учебном процессе. Об этом CNews сообщили представители intact.

В рамках проекта в школе было установлено 54 интерактивных инфракрасных панелей размером 86 дюймов, 52 панели с комплектом электронных досок такого же размера и две интерактивные панели размером 110 дюймов. Специалисты intact провели подбор оборудования в соответствии с требованиями учебного заведения, а также осуществили монтаж и настройку всего мультимедийного комплекса.

Интерактивные панели обеспечивают эффективное взаимодействие с информацией, благодаря сенсорным экранам, которые точно реагируют на прикосновения пальцев и стилусов. Это позволяет не только управлять устройством, но и активно участвовать в коллективной деятельности, поддерживая несколько касаний одновременно.

Кроме того, новое оборудование интегрируется с множеством специальных программ и сервисов, предлагая инструменты для рисования и моделирования. Учителя и ученики могут загружать собственный контент для редактирования и совместного просмотра, а также подключать свои устройства через беспроводные сети для трансляции рабочего экрана смартфонов, ноутбуков и других персональных устройств.

Совместимость с операционными системами Windows, macOS, iOS и Android обеспечивает доступность для всех пользователей. Также предусмотрена возможность сохранения созданных рисунков и записей в цифровом формате, что упрощает процесс обучения и позволяет легко делиться материалами.

Интеграция интерактивных панелей в учебный процесс позволяет использовать их как полноценную замену традиционным школьным доскам, а поддержка популярных сервисов видеоконференций открывает возможности для онлайн-встреч и взаимодействия с участниками дистанционно.

«Мы рады, что смогли помочь школе «Летово Джуниор» в оснащение нового кампуса мультимедийным оборудованием. Современные технологии открывают новые возможности для взаимодействия между учителями и учениками, а также позволяют адаптировать обучение под индивидуальные потребности каждого ребёнка. Мультимедийное оборудование создает более динамичную и интерактивную учебную среду, где каждый ученик может активно участвовать в процессе обучения», — сказал Алексей Шеховцов, руководитель отдела мультимедиа компании intact.

