«Яндекс» запускает инициативу по поддержке преподавателей вузов и развитию их ИИ-компетенций

«Яндекс» запустил образовательную инициативу для сотрудников российских вузов. Ее цель — научить применять передовые практики, в том числе ИИ-решения, во всех основных сферах деятельности вуза: преподавании, научной работе и управлении образованием. В 2026 г. «Яндекс» выделит на программу и поддержку сотрудников вузов более 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первое направление — работа с начинающими преподавателями, которые сами недавно окончили вуз или пришли преподавать из индустрии. «Яндекс» создал для них бесплатный курс, который знакомит с современными методиками преподавания, учит выстраивать работу со студентами и создавать на занятиях комфортную среду. Курс рассчитан не только на тех, кто ведет ИT-дисциплины, — он будет полезен преподавателям любого профиля. В курсе также рассказывается про практическое применение ИИ: например, как с помощью ассистентов создавать сценарии занятий, генерировать идеи или актуализировать учебные материалы — и какие промпты для этого использовать. Курс уже можно пройти на платформе «Яндекс Практикума».

Второе направление — для исследователей и научных руководителей. Им будет доступен курс про ИИ в академической деятельности. Научные руководители узнают, как искусственный интеллект может помочь в постановке задач, поиске и анализе источников, интерпретации данных. Отдельный большой блок будет посвящен использованию ИИ в учебных работах, в том числе дипломных. Научным руководителям расскажут, как определять сгенерированный контент и как сопровождать студентов в их исследованиях с применением ИИ — так, чтобы работа оставалась полностью самостоятельной и академически корректной. Курс выйдет весной 2026 г.

Еще одно направление предназначено для руководителей образовательных программ — тех, кто определяет их содержание, координирует работу преподавателей, привлекает партнеров и следит за показателями. «Яндекс» поделится опытом создания сложных образовательных программ, в том числе посвященных искусственному интеллекту, и менеджерскими практиками: как эффективно управлять командой и продуктом, как ставить цели и оценивать результаты и так далее. Набор откроется весной.

«Университетам требуется не точечное обучение работе с ИИ, а продуманная система развития компетенций. Главная особенность нашей инициативы — комплексный подход: она помогает преподавателям, исследователям и управленцам по-новому выстраивать процессы и открывает вузам реальные возможности для инноваций и смелых образовательных решений», — сказал Кирилл Баранников, руководитель направления стратегического развития высшего образования в «Яндекс Образовании».

В основу инициативы легли экспертные технологические знания «Яндекса» и опыт, накопленный в результате многолетнего сотрудничества с вузами. Сейчас у компании около ста совместных образовательных программ с 41 университетом из 18 регионов страны; треть из них связана с ИИ.

«Яндекс» оказывает системную поддержку преподавателям вузов. В 2025 г. компания познакомила с основами разработки и современными методиками преподавания почти 400 преподавателей из 27 университетов. А вместе с НИУ ВШЭ «Яндекс» организовал обучение для 250 научных руководителей — им рассказали, как применять ИИ при сопровождении дипломных работ и исследовательских проектов.