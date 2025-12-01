CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Командная работа: «Ростелеком» и ИРИ поддержат создателей компьютерных игр

«Ростелеком» и Институт развития интернета (АНО «ИРИ») заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития индустрии компьютерных игр в России. Соответствующий документ подписали директор по цифровым продуктам «Ростелекома» Илья Пятигорский и заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе Андрей Воронков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Особое внимание стороны уделят поддержке отечественных разработчиков видеоигр. В частности, «Ростелеком» и ИРИ намерены оказывать содействие в продвижении видеоигр, поддерживающих идеи сохранения гражданской идентичности и традиционных ценностей. Кроме того, «Ростелеком» и ИРИ планируют проводить совместные мероприятия по созданию благоприятной атмосферы для развития отечественного рынка компьютерных игр.

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам «Ростелекома»: «“Ростелеком” планомерно развивает отечественную индустрию видеоигр. Мы запустили новую онлайн-платформу для геймеров, разработчиков и дистрибьюторов видеоигр “Игры Ростелеком”, активно сотрудничаем с ключевыми игроками отрасли, принимаем участие в различных тематических мероприятиях. Партнерство с ИРИ открывает новые перспективы для развития геймдева. Вместе мы сможем найти новые и поддержать перспективные проекты российской игровой индустрии».

Андрей Воронков, заместитель генерального директора ИРИ по социальной рекламе: «Игровая индустрия как один из важных элементов цифровой экономики требует формирования целостной экосистемы: от технологических решений до создания новых каналов дистрибуции контента. Наше сотрудничество с “Ростелекомом” — это, прежде всего, инвестиция в будущее отрасли. Надеемся, что соглашение станет важным элементом фундамента, который в будущем поможет российской игровой индустрии стать сильнее и самодостаточнее, будет способствовать формированию условий для рождения больших проектов».

