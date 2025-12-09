ИИ-ассистент для разработчиков KodaCode закрыл первый раунд инвестиций на стадии pre-seed

KodaCode, российский разработчик ИИ-ассистента для программистов, объявляет о закрытии первого инвестиционного раунда. Ключевым итогом сделки стало вхождение в проект Виктора Тарнавского, руководителя направления ИИ в «Т-Банке», в роли стратегического инвестора и советника. Его экспертиза в области внедрения промышленного ИИ в крупном бизнесе станет значимым активом для KodaCode на этапе активного роста и выхода на корпоративный сегмент. Об этом CNews сообщили представители KodaCode.

Сделка знаменует переход компании от этапа активной разработки и валидации продукта к фазе роста и масштабирования.

Инвестиции являются признаком доверия рынка к видению команды KodaCode, которая создает «работающий из коробки» инструмент для разработчиков и компаний в условиях российских реалий.

KodaCode — ИИ-ассистент для разработчиков, созданный в России. Работает «из коробки», без V**, предоставляя доступ к современным языковым моделям для автодополнения, генерации и анализа кода. Продукт интегрируется в привычные среды разработки и имеет консольную утилиту CLI, которая позволяет запустить ИИ-агента в любом терминале. Поддерживает все популярные языки программирования. До определенного момента KodaCode была единственным российским решением с агентным режимом работы, и сейчас KodaCode по-прежнему остается единственным российским решением, в чьем арсенале есть инструмент для командной строки (CLI).

Решение KodaCode направлено как на рынок B2C, так и на B2B. Главный потенциал команда KodaCode видит на рынке B2B. На этом рынке недоступны такие решения, как Cursor и Claude Code, а текущие доступные решения от других компаний часто отстают в функциональности. Главными преимуществами на рынке B2B команда называет адаптацию агентов с доступом к внутренним знаниям компании, возможность поставки с открытым исходным кодом и стоимость.

Сильной стороной проекта является команда — бывшие разработчики GigaCode, начавшие эксперименты с кодогенерацией еще в 2021 г. Их бэкграунд включает разработку и обучение языковых моделей, глубокую ML-экспертизу и создание масштабируемых продуктов. Это позволило KodaCode создать технологически сложный продукт, ориентированный на реальные инженерные процессы и потребности рынка.

Рост проекта подтверждается ключевыми метриками, которых удалось достичь всего за несколько месяцев: более 3000 активных пользователей в месяц; свыше 5000 установок плагина для VS Code; обработка около 1 млрд токенов в день; генерация 30-40 тыс. строк кода ежедневно через KodaCodeAgent; сообщество – более 300 участников в чатах, десятки тысяч просмотров экспертного контента на YouTube и Habr.

Привлеченные средства будут направлены на развитие новых функций, масштабирование инфраструктуры, выход на корпоративный сегмент и подготовку к следующим инвестиционным раундам.

Виктор Тарнавский, Head of AI в «Т-Банке», частный инвестор: «KodaCode — это не просто еще один ИИ-инструмент. Команда демонстрирует глубокое понимание потребностей разработчиков и создает технологичный продукт, который уже сегодня показывает серьезные темпы роста. Я верю в их потенциал стать лидером на рынке инструментов для разработки и рад поддержать проект как инвестор и советник».

Дмитрий Змитрович, генеральный директор KodaCode: «Для нас этот раунд — не просто финансирование, а еще важное партнерство и подтверждение верности наших взглядов на развитие ИИ для разработки. Мы фокусируемся на том, чтобы сделать лучший ИИ-инструмент для разработчиков. Мы видим большой потенциал KodaCode Инвестиции позволят ускорить развитие продукта и вывести его на новый уровень».