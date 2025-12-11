CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Ассоциация «ПлатинУМ» и «Контур» запускают инициативы для бухгалтерского сообщества ​

ФАБА «ПлатинУМ» и Восточный макрорегиональный центр «СКБ Контур» заключили партнерское соглашение, чтобы вместе развивать профессиональное сообщество бухгалтеров, поддерживать членов ассоциации и создавать новые цифровые решения для более удобной и эффективной работы. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Стороны планируют проводить совместные мероприятия, обмениваться опытом, методиками и полезными материалами.

Ярослав Короленко, директор Восточного макрорегионального центра «СКБ Контур»: «Для нас это партнерство — стратегический шаг в развитии диалога с профессиональным бухгалтерским сообществом, который позволит бухгалтерским компаниям работать ещё эффективнее. И мы уже начинаем с конкретного шага — специальных условий на «Контур.Экстерн» для членов ассоциации. Это первый практический результат нашего альянса, который сразу принесет пользу каждому участнику сообщества. Уверен, что это только начало нашей большой совместной работы».

Еще одно направление деятельности ФАБА и «Контура» — изучение потребностей рынка: партнеры создадут инструменты, которые помогут лучше понимать, какие отечественные цифровые продукты нужны членам ассоциации и их клиентам.

Ирина Тимофеева, руководитель подразделения ФАБА «ПлатинУМ» в Новосибирске: «ФАБА объединяет бухгалтеров-аутсорсеров от Дальнего Востока до Крыма и новых территорий. Мы накопили огромный опыт и понимаем потребности коллег из разных регионов России. Совместно с «Контуром» мы сможем создавать новые форматы взаимодействия, обмениваться экспертизой и предлагать бухгалтерским компаниям Сибири инструменты, которые действительно делают работу проще и эффективнее. Уверена, что наше сотрудничество станет важным этапом в развитии отрасли и принесет ощутимую пользу каждому участнику ассоциации».

