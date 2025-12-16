Две трети компаний в России назвали дефицит кадров главным барьером для внедрения ИИ

Нехватка специалистов по искусственному интеллекту стала ключевым препятствием для цифровой трансформации российского бизнеса, опередив бюджетные ограничения и опасения за безопасность данных. Об этом CNews сообщили представители Comindware.

Согласно результатам опроса, 67% компаний считают нехватку квалифицированных специалистов главным фактором, сдерживающим внедрение ИИ-технологий. Это самый распространенный барьер — он встречается вдвое чаще, чем ограниченный бюджет (17%).

На втором месте среди препятствий — отсутствие приоритета со стороны руководства: половина опрошенных компаний (50%) отметили, что топ-менеджмент пока не рассматривает ИИ как стратегически важное направление. Треть респондентов (33%) указали на неопределенность — непонятно, с чего начать и какие задачи подходят для автоматизации с помощью ИИ. Столько же (33%) выразили опасения за безопасность корпоративных данных.

При этом российский бизнес не стоит на месте: 67% опрошенных компаний уже активно работают с искусственным интеллектом — тестируют инструменты вроде GPT и Copilot, запускают пилотные проекты или внедрили ИИ в отдельные бизнес-процессы.

«Мы видим парадоксальную ситуацию: компании понимают ценность ИИ и готовы инвестировать в технологию, но упираются в кадровый потолок. Рынок испытывает острый дефицит специалистов, способных не просто работать с нейросетями, а интегрировать их в существующие бизнес-процессы. Это требует уникального сочетания компетенций — понимания и технологий, и специфики конкретного бизнеса. Именно поэтому растет спрос на low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами, которые позволяют снизить порог входа и дать бизнес-пользователям возможность самостоятельно применять искусственный интеллект в своих задачах», — сказал Игорь Простоквашин, ведущий аналитик компании Comindware.

Результаты опроса коррелируют с мировыми тенденциями. Согласно глобальному исследованию McKinsey The state of AI in 2025, проведенному среди почти 2000 компаний из 105 стран, 46% руководителей высшего звена называют нехватку специалистов ключевой причиной, по которой их организации слишком медленно развивают и внедряют инструменты на базе ИИ. Аналитики Gartner также фиксируют, что 45% предприятий по всему миру считают дефицит ИИ-кадров главным барьером для adoption технологии. При этом, по прогнозам Gartner, к 2027 г. 80% инженеров потребуется переобучение для работы с генеративным ИИ. Таким образом, российские компании сталкиваются с теми же вызовами, что и бизнес в других странах, — кадровый голод становится глобальным ограничителем ИИ-трансформации.