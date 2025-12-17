Кикшеринг «Яндекс Go» заработает в 45 новых городах благодаря партнерству с оператором Sun Rent

Оператор аренды самокатов «Яндекс Go» заработает в 45 малых и средних городах России, где потребность в транспорте последней мили остаётся незакрытой. Сервис откроется в новых регионах благодаря партнерству с оператором Sun Rent — внутри экосистемы «Яндекса» он будет отвечать за привлечение и развитие франчайзи в небольших городах.

К экосистеме кикшеринга «Яндекс Go» смогут присоединиться все текущие партнёры Sun Rent. Большинство из них работают в регионах с населением до 300 тыс. человек, например, в Липецкой, Свердловской, Оренбургской, Кировской областях. Так жители малых и средних городов смогут арендовать больше пяти тысяч партнёрских самокатов.

Сервис также продолжит привлекать новых франчайзи — до конца 2026 г. кикшеринг планирует открыться в ещё нескольких десятках городов. Для повышения безопасности поездок «Яндекс Go» оснащает самокаты партнёров номерами и IoT-модулями собственной разработки. Последние нужны для аппаратного ограничения скорости в районах, где это необходимо — например, в парках, у исторических объектов или на узких улицах.

Развитие кикшеринга «Яндекса» в малых и средних городах поможет повысить их транспортную доступность. По данным сервиса, 94% пользователей арендуют самокаты в транспортных целях. Половина поездок начинается или заканчивается у пересадочных узлов — самокаты комбинируют с другими видами транспорта и используют, чтобы проехать «последнюю милю».

В сезоне 2025 г. кикшеринг «Яндекса» открылся в 28 новых городах России — это в 4 раза больше, чем годом ранее. В Москве и Санкт-Петербурге парк СИМ обслуживается собственной операционной командой сервиса, в остальных городах «Яндекс Go» работает по франшизной модели.