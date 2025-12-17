Не только зарплата: что мотивирует российских ИТ-специалистов сегодня

Исследование «Инфосистемы Джет» и «Хабр Карьеры» «Карьерные ожидания и стратегии ИТ-специалистов 2025–2026: что изменилось на рынке труда» показало, что для каждого второго ИТ-специалиста категорически важны ДМС и гибкий график, а удаленка и вовсе стала самым востребованным форматом работы. Также в 2025 г. большинство опрошенных ИТ-специалистов предпочитали стабильность и рост в стенах одной компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

В исследовании приняли участие более 2100 российских ИТ-специалистов, больше половины из них живут в Москве и Санкт-Петербурге. Основу выборки составляют мидл-специалисты (почти 40%). Чуть больше половины респондентов — разработчики, остальные — специалисты по инфраструктуре, поддержке, информационной безопасности, представители продуктовых команд и других ролей. Они рассказали, чего действительно ждут от работодателей, какие карьерные стратегии выбирают и что доставляет им наибольший дискомфорт при поиске работы.

Формат работы: единицы рассматривают офлайн

На фоне новостей о возвращении сотрудников в офисы в западных компаниях российский рынок выглядит стабильнее с точки зрения гибких форматов занятости. Почти половина опрошенных работают удаленно, около 20% сейчас работают из офиса, но на самом деле работать офлайн хотели бы лишь 5% специалистов. Гибридный формат особенно популярен в Москве и Московской области, тогда как в регионах преобладает удаленка.

При этом есть существенные отличия между специалистами разных квалификаций. Чаще всего офлайн работают стажеры и джуны, а также топ-менеджеры (по 38%) — при этом и те и другие хотели ли быть иметь возможность гибридного графика, а не работу только в офисе. Сеньоры, напротив, чаще других работают удаленно (58%). Среди разработчиков доля удаленки достигает 62%, тогда как в офлайне заметно больше специалистов поддержки (50%) и информационной безопасности (40%).

Мотивация: каждый второй не готов работать без ДМС и гибкого начала рабочего дня

В части мотивации лидером остается ДМС: оно входит в топ-5 самых доступных опций и одновременно в список условий, без которых айтишники не готовы работать. В тот же «базовый минимум» попадают гибкое начало рабочего дня, наличие корпоративной техники, например, ноутбука, а также оплачиваемые отгулы и больничные. Корпоративы и мерч, хоть и присутствуют в большинстве компаний, оказываются в конце списка того, что действительно важно для комфортной работы.

Доступность бонусов зависит от города, грейда и размера компании. Топ-3 самых распространенных опций (ДМС, гибкий старт дня, корпоративная техника) чаще встречаются в Москве и Санкт-Петербурге и заметно реже — в регионах. Чем выше грейд, тем больше бенефитов: более 70% лидов и сеньоров имеют ДМС, среди стажеров и джунов — лишь 43%. В компаниях-гигантах ДМС есть у 93% опрошенных, тогда как в компаниях до 100 сотрудников — только у 32%; в небольших компаниях главным преимуществом становится гибкий рабочий день.

Поиск работы и карьерные стратегии: большинство предпочитает не гнаться за деньгами, а осесть на одном месте

В топ-сложностей при поиске работы вошли отсутствие обратной связи, большое количество этапов собеседования, плохая их организация, длинные перерывы между этапами и объемные тестовые задания.

На уровне грейдов картина различается. Стажеры и джуны чаще других испытывают стресс от необходимости «продавать себя» на собеседовании (62%), тогда как среди топ-менеджеров этот показатель составляет 31% при среднем уровне 52%. Сеньоры чаще других выступают против дополнительных тестовых заданий (50%), а лиды особенно чувствительны к низкой вовлеченности руководителя в интервью (54%).

Чаще искали работу в этому году начинающие специалисты. Cтаршие грейды предпочитали удерживать текущую позицию и развиваться в рамках одной компании. Большинство айтишников (80%) заняты на одном месте, но четверть из них хотели бы найти вторую работу или подработку. Еще 24% уже работают сразу в нескольких местах, причем 12% не сообщают об этом своему основному работодателю. Таким образом, каждый второй ИТ-специалист хотел бы работать в двух или более компаниях, а каждый четвертый уже делает это.