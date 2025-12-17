CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Ставрополе открылась «Школа 21»

В Ставрополе открылся кампус школы цифровых технологий «Сбера» — «Школы 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию и стать цифровым инженером. Правительство Ставропольского края в партнёрстве со «Сбером», группой «ЕвроХим» и фондом Мельниченко реализуют образовательный проект по поручению Президента Российской Федерации. «Школа 21» поможет региону готовить квалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий, востребованных в высокотехнологичных отраслях региона.

«Школа 21» в Ставрополе расположена по адресу: ул. Ивана Щипакина, д. 8. Кампус рассчитан на 200 рабочих станций и был построен с нуля как единое пространство с современным общежитием на 100 мест. На территории также расположены парковая и прогулочная зоны, где можно учиться и заниматься спортом.

Здесь будут готовить цифровых инженеров — высококлассных специалистов, способных проектировать, разрабатывать и внедрять информационные технологии в различных отраслях экономики, в том числе в агропромышленном секторе.

Партнёрами проекта стали группа «ЕвроХим» и фонд Мельниченко. Благодаря их поддержке участники обучения получат возможность освоить востребованную специальность и построить карьеру в ведущих компаниях Ставрополья.

«ЕвроХим» активно внедряет цифровые решения на всех этапах производства. Для реализации столь масштабных изменений необходимы квалифицированные цифровые инженеры. Сотрудничество компании и «Школы 21 позволит объединить передовой производственный опыт с образовательной моделью школы. Это позволит готовить специалистов, которые сразу смогут применять свои навыки для цифровой трансформации ключевых отраслей экономики края. Фонд Мельниченко занимается развитием 45 промышленных городов и территорий в 18 регионах России, включая Ставропольский край.

Среди тех, кто подал заявки на первый отборочный «бассейн» в «Школу 21», — более 80% жителей Ставропольского края, также есть участники из Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики, Свердловской и Воронежской областей. Средний возраст участников ― 38 лет, 24% ― девушки, 36% ― студенты вузов.

«Школа 21» стала логичным продолжением развития Юго-Западного района Ставрополя. Здесь работают детские сады, школы, современный спорткомплекс, клиника передовой медицины, разбиты скверы и установлен фонтан. Ведётся строительство масштабного дворца культуры. Образовательный проект создаст условия для подготовки цифровых инженеров нового поколения, что станет драйвером перехода района на качественно новый уровень.

После отборочного этапа участники перейдут на основное обучение, где они выберут направление разработки — бэкенд, фронтенд, мобильную разработку или GameDev. Помимо этого, в «Школе 21» есть восемь программ, где также нужно уметь разбираться в коде, но не на столь высоком уровне, какой требуется от разработчиков. Это кибербезопасность, Data Science, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, тестирование ПО (QA), биоинформатика, управление проектами и UX/UI-дизайн. В этих программах код выполняет вспомогательную задачу — например, помогает автоматизировать процессы и собирать данные.

