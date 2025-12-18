CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ЭМЦТ разработала и сертифицировала ледовый радар в соответствии с новыми требованиями Полярного кодекса

Компания «Эволюция морских цифровых технологий» (ЭМЦТ) успешно завершила испытания своей новой разработки – системы ледового обнаружения, так называемого «ледового радара», и получила Свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (РС). Решение полностью соответствует новой редакции международного Полярного кодекса (ИМО), которая вступает в силу с 1 января 2026 г. и обязывает оснастить системами ледового обнаружения все суда ледового класса (категории PC1–PC3), работающие в Арктике. Об этом CNews сообщили представители ЭМЦТ.

Разработанный ЭМЦТ ледовый радар — не просто модернизированная РЛС, а специализированная система с особыми алгоритмами обработки сигнала. Она в реальном времени четко отображает на экране границы ледовых полей, каналы, торосы и другие препятствия, интегрируя эту информацию с электронными картами (ЭКНИС). Это позволяет перейти от навигации, основанной на опыте, к управлению судном, подкрепленному точными цифровыми данными.

«Изменения в Полярном кодексе 2025 г. переводят ледовую навигацию в более технологичную и регламентированную плоскость, — сказал директор по разработкам ЭМЦТ Владимир Пономарев. — Наш радар дает возможность судам, работающим в Трансарктическом транспортном коридоре (ТТК) не просто «чувствовать» лед, а заранее «видеть» и анализировать его при помощи электронных средств. Это существенно повышает ситуационную осведомленность экипажа, а значит – усиливает безопасность судоходства, предотвращает аварийные ситуации и позволяет оптимизировать ледовые маршруты, сокращая время и расходы на арктические переходы».

Опираясь на опыт эксплуатации крупнейшего в мире российского ледокольного флота, ЭМЦТ создала решение, которое уже прошло все необходимые испытания и доказало свою эффективность в реальных условиях на судах северного флота. Компания входит в число немногих мировых разработчиков, предлагающих рынку готовое к установке и полностью сертифицированное оборудование.

Для обеспечения соответствия флота новым требованиям Полярного кодекса судовладельцы могут выбрать стратегию комплексного оснащения или точечной модернизации. С точки зрения внедрения, существует два технологических подхода.

Во-первых, это интегрированный вариант в составе навигационного мостика, объединяющем все ключевые функции управления судном, как это реализовано в ИНС разработки ЭМЦТ — Pro-Mariner 5000 MFD. Это комплексное решение, включающее, помимо ледового радара, все обязательные судовые системы, такие как ЭКНИС с возможностью отображения космоснимков поверх навигационных карт, панель виртуальных приборов, картографический навигационный радар, система управления гидроакустическими сенсорами, видеокамерами, и т.д.

Второй вариант предусматривает установку ледового радара как самостоятельного программно-аппаратного модуля. Решение ЭМЦТ легко интегрируется в существующее на борту навигационное оборудование, в том числе иностранного происхождения, что позволяет модернизировать действующий в северных широтах флот быстро и с минимальными затратами.

