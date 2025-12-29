CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МКООО «Каталитик Пипл» приобрело 25% провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel

МКООО «Каталитик Пипл» приобрело у инвестиционных структур Геворка Вермишяна и прочих акционеров 25% АО «Селектел». Компания «Каталитик Пипл», созданная в рамках стратегии инвестирования в высокотехнологичный сектор, на 50,01% принадлежит компании «Т-Технологии» и на 49,99% ХК «Интеррос».

Компания Selectel высоко оценивает перспективы партнерства с группой «Т-Технологии».

Все стратегические инициативы Selectel остаются в силе. Выручка Selectel за 9 месяцев 2025 г. увеличилась на 42% год к году и достигла 13,5 млрд руб. Такая динамика обусловлена ростом основного направления бизнеса: выручка от облачных инфраструктурных сервисов составила 11,7 млрд рублей, показав рост на 43% год к году. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 44% год к году до 7,8 млрд руб. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA составила 58%.

