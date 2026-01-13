CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МТС Банк» приобретает 100% долей «РНКБ Страхование»

ПАО «МТС-Банк» объявляет о подписании договора о приобретении 100% долей в уставном капитале ООО «РНКБ Страхование». Приобретенная лицензия на страхование иного, чем страхование жизни, позволит банку создать масштабное InsurTech-направление, ориентированное как на пользователей услуг «МТС Банка» и абонентов МТС, так и на внешних клиентов. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Приобретение «МТС Банком» собственной страховой компании является первым шагом в развитии комплексного InsurTech-направления. Новые страховые решения будут бесшовно встроены в клиентский опыт как пользователей «МТС Банка», так и многомиллионной базы абонентов МТС (свыше 80 млн).

Сейчас «МТС Банк» предлагает клиентам страховые продукты в партнерстве со страховыми компаниями по агентской модели в сегментах страхования не-жизни и жизни (Non-Life и Life). В линейке страхования не-жизни банк предлагает кредитное страхование заемщиков, страхование банковских карт, имущества, финансовых рисков, а также добровольное медицинское страхование клиентов. Наличие у «РНКБ Страхование» действующих лицензий на добровольное имущественное страхование и добровольное личное страхование (за исключением страхования жизни), а также готовой ИТ-инфраструктуры позволит банку в первом полугодии 2026 г. запустить продажи страхования не-жизни на базе лицензии «РНКБ Страхование».

«Приобретение собственной страховой компании – это логичный шаг для цифрового банка, работающего в интеграции с крупнейшим телеком-оператором страны. Мы переходим к разработке полного спектра финансовых продуктов, которые нативно встраиваем в клиентские пути. Это будет положительно воспринято клиентами и даст нам позитивное влияние на финансовый результат», – сказал председатель правления «МТС-Банка» Эдуард Иссопов.

