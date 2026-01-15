«БФТ-Холдинг» приобрел долю компании «Полиматика Рус» – игрока на российском рынке аналитики данных

«БФТ-Холдинг», разработчик программных продуктов и заказных решений, сообщает о приобретении 49% доли ООО «Полиматика Рус», разработчика флагманской платформы для аналитики данных Polymatica, у группы компаний FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). Цель стратегического партнерства – создать наиболее полное на российском рынке решение для сквозной работы с данными: от их управления до продвинутой визуализации и предиктивной аналитики на базе ML. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

ООО «Полиматика Рус» – российский разработчик решений в сфере бизнес-аналитики и планирования. С 2011 г. компания создает и развивает линейку продуктов для анализа данных, формирования аналитической информации и поддержки принятия управленческих решений под брендом Polymatica. Флагманскими продуктами являются Polymatica Analytics – инструмент многомерного анализа и Data Mining, Polymatica Dashboards – конструктор отчетов и информационных панелей, Polymatica ML – платформа для построения моделей машинного обучения и управления ими.

Группа компаний БФТ представлена на рынке с 1997 г. Проектный опыт – более 7100 проектов по всей России и в Белоруссии. Входит в топ-50 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews Analytics. Продуктовый портфель включает следующие направления: MDM, BI, SRM, EAM, ECM, LCNC и др.

До сделки 100% ООО «Полиматика Рус» входили в бизнес-контур группы FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline). В результате сделки «БФТ-Холдинг» возьмет на себя все обеспечивающие функции, а также усилит бренд за счет большого практического опыта в рамках реализации крупных ИТ-проектов и возможностей собственной партнерской сети.

В рамках партнерского взаимодействия Polymatica сохранит бренд и управленческую команду, получив возможность ее дальнейшего технологического развития и продвижения в составе «БФТ-Холдинга» с учетом актуальных потребностей заказчиков. Это позволит обеим сторонам получить синергетический эффект от сделки.

Приобретение доли в 49% компании «Полиматика Рус» соответствует стратегии развития продуктового направления «БФТ-Холдинга». «Полиматика Рус» и «БФТ-Холдинг» на протяжении многих лет взаимодействовали в рамках программы технологического партнерства в области разработки аналитических решений для заказчиков государственного и корпоративного секторов. За это время было реализовано много успешных внедрений в рамках крупных федеральных и региональных проектов.

Включение продуктов Polymatica в продуктовую линейку «БФТ-Холдинга» станет логичным этапом продолжения сотрудничества и существенно усилит линейку решений БФТ в области аналитики и анализа больших массивов данных, обеспечивающую заказчикам полный цикл работы с информацией – от сбора и хранения до продвинутой визуализации и интеллектуальной аналитики.

«Мы давно работаем с продуктами Polymatica, которые на сегодняшний день успешно интегрированы с информационными системами БФТ. Приобретение доли в компании «Полиматика Рус» – это стратегический шаг в развитии экосистемы продуктов БФТ по работе с данными. Объединяя наши разработки и экспертизу с таким опытным партнером, как FabricaONE.AI, мы формируем единую цифровую среду для управления данными и открываем дополнительные возможности для совместного продвижения платформы Polymatica на рынке», – сказала Наталья Зейтениди, генеральный директор «БФТ-Холдинга».

«Мы рады вывести на новый уровень многолетнее плодотворное сотрудничество с «БФТ-Холдингом» (входит в группу компаний «Ростелеком»), оформив его в виде полноценного стратегического партнерства. В планах компаний – совместное развитие продуктовых решений для бизнеса, в частности, в сфере аналитики данных. Благодаря этой сделке платформа Polymatica усилит свои позиции на рынке госкорпораций и государственного сектора и сможет масштабироваться гораздо быстрее. Важно, что в результате сделки управление направлением Polymatica BI/ML перейдет к новой совместной команде, где будут представлены интересы всех акционеров. Это залог сбалансированного и устойчивого роста», – отметил Максим Тадевосян, генеральный директор FabricaONE.AI.