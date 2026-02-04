«Группа Астра» усиливает экспертизу в Java совместно с Axiom JDK

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения, объявила о расширении стратегического партнерства с российским поставщиком безопасной Java-платформы — компанией Axiom JDK (АО «Аксиом»). В рамках технологического партнерства «Группа Астра» получает миноритарную долю 20% в АО «Аксиом». Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Расширение сотрудничества компаний будет способствовать более тесному технологическому и организационному взаимодействию, дополнительным инвестициям в развитие направления средств разработки на базе Java и Java-совместимых языков. Активная работа компаний, лидирующих в своих направлениях, позволит предложить рынку уникальные возможности в части импортозамещения системного ПО и формирования безопасного Java-стека. Axiom JDK продолжит самостоятельно развивать экосистему своих продуктов Java и Spring и сохраняет независимую модель продаж и присутствия на рынке.

Axiom JDK специализируется на разработке и поддержке полного набора решений для создания, сопровождения и промышленной эксплуатации Java-приложений. Ключевым продуктом компании является собственная сборка Java Development Kit (Axiom JDK) — надежная и производительная платформа для разработки бизнес-критичных систем. Экосистема продуктов Axiom JDK также включает решения для повышения безопасности цепочки поставки программного обеспечения, доверенные репозитории компонентов, поддержку экосистемы Spring и микросервисной архитектуры, а также технологии Libercat для замещения зарубежных платформ в классе серверов приложений Java.

Инженерная команда Axiom JDK обладает уникальной международной экспертизой в области Java-технологий. За плечами специалистов компании — многолетний опыт работы в глобальных корпорациях, в первую очередь в Oracle, а также глубокое понимание внутреннего устройства Java-платформы, процессов развития JDK, оптимизации производительности и обеспечения безопасности исполнения кода. Эта экспертиза позволяет Axiom JDK развивать Java-платформу на уровне исходного кода и обеспечивать сертификацию ФСТЭК и предоставлять долгосрочную поддержку критичных корпоративных систем.

В рамках сотрудничества решения Axiom JDK интегрируются с продуктами экосистемы «Группы Астра», включая операционную систему Astra Linux, платформы «Боцман» и GitFlic, что позволит расширить возможности заказчиков в сфере построения защищенного контура разработки и эксплуатации программного обеспечения. Совместное использование этих решений позволяет выстроить целостную доверенную цепочку: от ОС и платформенных сервисов до профессиональной Java-платформы и среды исполнения корпоративных приложений.

Расширение технологической интеграции — логичный шаг в реализации стратегии развития полного конвейера жизненного цикла программного обеспечения: от инструментов и платформ до процессов и практик безопасной разработки. Продукты Axiom JDK дополняют существующие направления вендора и способствуют повышению эффективности работы Astrа Dev Platform — платформы на базе «Боцман» и GitFlic, формирующей единое рабочее пространство для разработчиков. Она обеспечивает автоматизацию и стандартизацию процессов, устранение инфраструктурных задержек и оптимизацию использования ресурсов, сокращая расходы и время выпуска продуктов. Одним из примеров такого сотрудничества является проект OpenIDE — инициатива по созданию полностью отечественной открытой среды разработки, в которой экспертиза Axiom JDK в области Java-платформы сочетается с инфраструктурными решениями «Группы Астра».

Для заказчиков сотрудничество «Группы Астра» и Axiom JDK открывает дополнительные возможности при построении, импортозамещении и модернизации корпоративных систем, такие как: безопасная и поддерживаемая Java-платформа для разработки и исполнения критичных приложений; повышение безопасности: контроль зависимостей, безопасные источники компонентов и снижение рисков в цепочке поставки ПО; выполнение требований регуляторов: решения Axiom JDK и продукты «Группы Астра» имеют необходимые сертификаты, что упрощает их применение в защищенных контурах; поддержка современного подхода к корпоративной разработке: микросервисы, контейнеризация, промышленная эксплуатация Java-нагрузок; возможность использования ИТ-инфраструктуры на процессорах Baikal: приложения, работающие на Java, могут быть легко и быстро перенесены на полностью импортонезависимый и безопасный технологический стек, в основе которого лежат отечественные процессоры Baikal.

«Java — базовый язык для огромного числа бизнес-критичных систем. Наличие стратегического партнера, команда которого глубоко понимает устройство платформы, умеет развивать JDK, повышать производительность и безопасность исполнения кода, дает нам и нашим заказчикам стратегическое преимущество. Важно и то, что экспертиза Axiom JDK органично дополняет и расширяет наше ключевое направление – разработку безопасного и доверенного ПО. Мы последовательно развиваем этот контур, и интеграция с Axiom JDK подтверждает ключевой фокус «Группы Астра» на современных инструментах разработки и технологической независимости», — сказал Антон Шмаков, технический директор «Группы Астра».