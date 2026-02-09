CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Почти 27 тысяч часов налетали пилоты на тренажерах S7 Airlines в 2025 году

В Авиационном учебном центре S7 Training за 2025 г. год прошли обучение более 25 тыс. человек. Пилоты отработали 6,8 тыс. сессий на тренажерах — это 26,7 тыс. часов виртуального «налета».

Безопасность — один из приоритетов S7 Airlines, поэтому в 2025 г.: 1158 учебных групп прошли аварийно‑спасательную подготовку на суше; 268 групп отработали сценарии на воде в бассейне; 6,5 тыс. человек завершили курс на аварийно‑спасательных тренажерах в 2025 г.

Инфраструктуру S7 Training, соответствующую мировым стандартам, регулярно выбирают авиакомпании России и зарубежья, эксплуатирующие аналогичные типы самолетов, для подготовки своих специалистов. В распоряжении учебного центра — полный комплекс современных тренажеров и площадок: 4 полнопилотажных тренажера уровня “Level D”, полностью имитирующих условия реального полета; 2 тренажера для отработки стандартных процедур; 10 тренажерных устройств для аварийно‑спасательной подготовки на суше, два из которых полностью имитируют реальный салон самолета; собственный бассейн для отработки действий на воде; 6 VR‑тренажеров для специализированной подготовки бортпроводников.

Благодаря профессионализму команды, передовым тренажерам и строгому следованию стандартам, каждый обучающийся в S7 Training получает навыки, необходимые для безопасных полетов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Когда ИТ-актив становится обузой: стратегическая ловушка коммерциализации для финансового сектора

Тайвань наотрез отказывается отдавать США производство передовых чипов несмотря на угрозу 100-процентных пошлин

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

В России упало число спам-звонков от компаний к клиентам

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Обзор планшета TECNO MEGAPAD Pro (T1201): взвешенный взгляд на устройство среднего класса

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще