Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 24 % в 2025 году

В 2025 г. ERP-сервис «МойСклад» увеличил оборот на 23%, выручка по итогам года составила 2,1 млрд руб, в 2024 г. — 1,7 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители сервиса «МойСклад».

Рост обеспечили как существующие клиенты, их средний чек растет, так и новые. 20 тыс. новых компаний стали пользоваться «МоимСкладом» в 2025 г. Также на рост выручки оказали влияние платные опции «МоегоСклада» и магазин приложений, выручка которого увеличилась на 42%. Средний чек вырос на 18%.

Среди зарубежных продаж сервиса лидером стал Кыргызстан, выручка увеличилась на 63% по сравнению с 2024 г., но такой рост стал возможен благодаря низкой базе. Казахстан увеличил продажи на 41%, Узбекистан — на 52%, Белоруссия — 17%.

Облачный ERP-сервис «МойСклад» для автоматизации бизнес-процессов используют 35 тыс. розничных магазинов, 5 тыс. производственных компаний, а также 21 тыс. предпринимателей, торгующих онлайн (данные на декабрь 2025 г.).

В 2025 г. штат компании вырос на 15%, сейчас в МоемСкладе работают более 450 сотрудников.

В 2025 г. «МойСклад» продолжил развивать дополнительный функционал, который помогает предпринимателям больше зарабатывать и соответствовать законодательным нормам. ERP-система «МойСклад» поддерживает все основные категории товаров, подлежащих маркировке, в том числе и новые: автотовары, зоотовары, нижнее белье, моторные масла и другие. «МойСклад» поддержал новые ставки НДС, а также новый модуль проверки кодов маркировки ТС ПИоТ.

Пользователям ERP «МойСклад» стали доступны Kanban-доска для обработки заказов, поддержка подарочных сертификатов и внутренние чаты для взаимодействия между сотрудниками.

В магазине приложений «МоегоСклада» опубликованы более 300 решений. Оборот магазина приложений вырос на 53% в 2025 г. Самыми популярными решениями по итогам 2025 г. стали приложения для работы с маркетплейсами, быстрого создания интернет-магазина, интеграции с системами лояльности, «1С:Бухгалтерией».

Аскар Рахимбердиев, генеральный директор ERP-сервиса «МойСклад»: «Несмотря на сложное для малого и среднего бизнеса время, наш сервис продолжает уверенно наращивать обороты. Это связано как с нашим ростом в Центральной Азии, так и со стабильным потоком клиентов в России. Мы видим, что те компании, которые используют автоматизированные сервисы, чаще проходят кризисы менее болезненно. Нас поддерживает растущий со стороны предпринимателей запрос на простые и надежные решения для управления бизнесом — с одной стороны. С другой — государство, внедряя новые законодательные нормы, например, маркировку или ЭДО, повышает уровень цифровой грамотности бизнеса, стимулируя работать через платформы. Торговля меняется, это больше не про перекупку товаров, а про серьезный бизнес, основанный на цифрах, прогнозах, маркетинге и работе команды. Такой бизнес не сможет конкурировать без автоматизации, работа вручную просто не конкурентоспособна. В 2026 г. «МойСклад» планирует увеличить обороты на 20% за счет развития продаж в Центральной Азии, партнерского направления, а также продаж дополнительных опций и магазина приложений».