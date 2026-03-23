«Ланит» вошла в капитал разработчика observability-платформы Monq

Корпоративный венчурный фонд «Ланит Венчурс» сообщил о приобретении 10% компании «Монк Диджитал Лаб» для совместного развития корпоративных решений в области мониторинга, observability (наблюдаемости) и надежности ИТ-инфраструктуры.

Monq — один из заметных отечественных игроков в сегменте observability и зонтичного мониторинга. Платформа объединяет мониторинг инфраструктуры, приложений и пользовательских интерфейсов, сбор и анализ логов, событий и метрик, low/no-code-автоматизацию, механизмы корреляции и снижения «шторма алертов». Monq входит в реестр отечественного ПО, в портфеле вендора уже более 40 внедрений, а бесплатная community-версия продукта получила более 2 тыс. загрузок и используется как точка входа для инженерных команд и пилотных контуров.

«Ланит» уже присутствует в партнерском контуре Monq. Сделка может дать Monq не только финансовый ресурс, но и более быстрый доступ к крупным корпоративным программам импортозамещения, цифровой устойчивости и модернизации ИТ-ландшафта. Для рынка observability-инструментов в России, который эксперты оценивают примерно в 3 млрд руб., это еще один сигнал: observability перестает быть нишевой инженерной темой и становится частью инвестиционной, инфраструктурной и управленческой повестки крупных игроков.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/