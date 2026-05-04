Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральный закон от 9 апреля 2026 г. №76-ФЗ «О внесении изменений в статью 274.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»

Приняты поправки к УК в части уголовной ответственности за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

Уголовная ответственность за неправомерный доступ, нарушение правил эксплуатации грозит, если деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ.

Лицо, нарушившее правила эксплуатации средств хранения, обработки или передачи информации, будут освобождать от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, в том числе предприняло необходимые меры по сохранению следов неправомерного воздействия, если в действиях не содержится иного состава преступления.

Федеральный закон от 9 апреля 2026 г. №77-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

Введена административная ответственность за нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре (КИИ), или информсистем, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления, сетей электросвязи, относящихся к КИИ. Также речь идет о нарушении правил доступа к ним. Исключение - несоблюдение требований в области обеспечения безопасности КИИ.

Если указанные действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то за их совершение будут штрафовать: граждан на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. руб., должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. руб., юрлиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2026 г. №227 «Об упразднении Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС»

Решено упразднить Комиссию при Президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АСИ (утв. Президентом Российской Федерации 3 апреля 2026 г. №Пр-713)

Президент РФ дал поручения, которые касаются в т. ч. функционирования ГИС «Честный знак», сохранения культурного наследия, применения IT-технологий в образовании.

Зарегистрированные в ГИС производители и импортеры должны оперативно получать дополнительную и актуальную информацию о товарах, в т. ч. о сроках годности и количестве, с момента производства (ввоза) до момента вывода из оборота (по всей товаропроводящей цепи).

В национальную модель целевых условий ведения бизнеса до 2030 г. следует включить направление, предусматривающее повышение эффективности мероприятий по сохранению находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия, в т. ч. по сокращению продолжительности инвестиционно-строительного цикла при вовлечении таких объектов в экономический оборот.

Необходимо утвердить план восстановления и вовлечения в хозяйственный оборот в 2027-2030 гг. в каждом регионе находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культуры (с поквартальной разбивкой и с последующей ежегодной актуализацией такой разбивки), а также обеспечить его реализацию.

Следует разработать рекомендации по использованию новых информтехнологий в образовании, в т. ч. с учетом лучших мировых практик.

Ряд поручений касается развития креативных (творческих) индустрий, оказания господдержки организациям, которые занимаются выращиванием и переработкой эфиромасличных и цитрусовых культур.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2026 г. №446 «Об утверждении Правил обмена грузовыми накладными, сформированными в форме электронного документа, и сведениями, содержащимися в них, направления таких накладных и сведений, содержащихся в них, в государственную информационную систему электронных перевозочных документов, предъявления таких накладных и сведений, содержащихся в них»

Урегулированы обмен электронными грузовыми накладными при воздушных перевозках, направление их в ГИС электронных перевозочных документов и предъявление таких накладных.

Так, срок направления накладных оператором информационной системы электронных перевозочных документов в ГИС не должен превышать 10 минут с момента получения файлов обмена. Срок хранения накладных оператором - 5 лет. Получить накладную можно через СМЭВ или ГИС.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2026 г. №402 «Об утверждении отраслевых особенностей категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в сфере связи»

Установлены отраслевые особенности категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в сфере связи.

Отраслевым признаком значимости объекта КИИ является количество абонентов, которым оператор связи оказывает свои услуги с использованием объекта КИИ.

Определен порядок формирования и работы комиссии по категорированию.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г. и действует до 1 сентября 2032 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2026 г. №473 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2025 г. №981»

Нормы, касающиеся использования УКЭП в рамках ГИС удаленного использования архивных документов, начнут применяться на год позже - с 1 января 2028 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2026 г. №418 «Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций и утверждении Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем в Томской области»

Правительство на 3 года установило в Томской области экспериментальный правовой режим в сфере цифровых и технологических инноваций по эксплуатации беспилотных авиасистем в целях выполнения перевозок грузов от 0,1 до до 1 500 кг и отдельных видов авиационных работ. Утверждена программа режима. Его субъектом является АНО «НПЦ БАС Томской области». Нормативное правовое регулирование осуществляет Минтранс. В числе целей установления режима: формирование по результатам его реализации новых видов, форм и способов осуществления экономической деятельности; расширение состава, повышение качества и доступности товаров, работ и услуг; обеспечение развития науки и социальной сферы; привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифровых инноваций в России; создание благоприятных условий для разработки и внедрения таких инноваций.

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2026 г. №434 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2005 г. №637»

Скорректировано положение о госрегулировании тарифов на услуги общедоступной электросвязи и почтовой связи.

Предложение об утверждении регулируемых тарифов представляется в ФАС посредством ФГИС «Единая информационно-аналитическая система тарифного регулирования». При отсутствии технической возможности - по электронной почте, а при отсутствии и такой возможности - почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2026 г. №424 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления госуслуг, включены информационные элементы единой межведомственной информационно-статистической системы и ее подсистем.

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2026 г. №376 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. №1294»

В целях получения разрешения на строительство либо на ввод объекта в эксплуатацию документы в электронной форме направляются застройщиком в разрешительные органы. Исключен перечень документов, которые запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Установлен порядок подачи физлицом - представителем по доверенности заявления в электронной форме.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2026 г. №869-р

Правительство расширило перечень населенных пунктов, где нет Интернета и не оказываются услуги сотовой связи и где должны быть установлены не менее чем 1 точка доступа к Интернету и не менее чем 1 точка доступа для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи.

В список включены некоторые населенные пункты Карелии, Мордовии, Владимирской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Челябинской областей. Наличие населенного пункта в перечне является основанием для оказания универсальных услуг связи.

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2026 г. №462 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. №697»

Актуализированы правила функционирования СМЭВ. Предусматривается завершение использования электронных сервисов СМЭВ 2.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2026 г. №445 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Минцифры уполномочено определять порядок предоставления разрешений на применение франкировальных машин, ведения реестра таких разрешений.

Уточнено, что Роскомнадзор предоставляет разрешения путем внесения записи в реестр.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 23 апреля 2026 г. «Сервисов, доступных при ограничениях мобильного интернета, стало больше»

Расширен список онлайн-ресурсов, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности. Включены сайты, сервисы и приложения организаций из разных сфер. Среди них - отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская некоммерческая организация Дoбpo.pф, интернет-энциклопедия «Рувики, Газпромбанк, гипермаркеты «Лента» и «Окей», сеть «Додо Пицца», компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть».

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 9 апреля 2026 г. «На Госуслугах появится возможность регистрации для граждан под опекой и иностранцев без фамилий»

Опекуны и попечители смогут зарегистрировать на Госуслугах детей и недееспособных взрослых. Это позволит им получать онлайн-услуги в пользу подопечных. Зарегистрировать подопечного можно самостоятельно или в МФЦ. Для создания учетной записи нужно запросить в своем личном кабинете сведения об опеке, создать карточку опекаемого, дождаться проверки введенных в ней сведений и создать отдельный аккаунт. Он будет связан с учетной записью опекуна.

Упрощен процесс регистрации на Госуслугах иностранцев. Создать аккаунт могут представители тех стран, в которых нет имен или фамилий.