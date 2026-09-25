Selectel анонсировала размещение облигаций объемом 5 миллиардов рублей

Компания Selectel, независимый провайдер ИТ-инфраструктуры в России, сообщила о планах разместить 2 выпуска облигаций общим объемом 5 млрд руб.

Выпуск серии 001P-09R: тип купона — переменный. Ставка купона определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия не более 225 базисных пунктов.

Выпуск серии 001P-10R: тип купона — фиксированный. Ориентир ставки купона — не выше 16,75% годовых (эффективная доходность — не выше 18,1% годовых).

Оба выпуска предполагают ежемесячные выплаты купонного дохода.

Срок обращения облигаций — 3,5 года (1 260 дней). По обоим выпускам предусмотрена амортизация: по 40% от номинала будет погашено в дату окончания 25 купонного периода, оставшиеся 60% номинала в дату завершения 42 купона.

Сбор книги заявок запланирован на 6 октября 2026 г.

«Мы предлагаем инвесторам возможность выбора стратегии под свои ожидания даже в период неопределенности. В рамках размещения предусмотрены два типа купона: плавающий, с привязкой к ключевой ставке, и фиксированный. Это в том числе отражает взвешенный подход компании к управлению долгом: мы распределяем нагрузку по обслуживанию во времени и балансируем стоимость заимствований. Мы также предусмотрели амортизацию: 40% номинала возвращается через два года, оставшиеся 60% при погашении. Мы ожидаем, что более раннее и постепенное получение вложенных средств, снижение процентного риска и возможность реинвестировать высвобождающийся капитал будут позитивно восприняты рынком. При общем сроке в 3,5 года такая структура делает выпуск сбалансированным по соотношению дюрации к структуре погашения», — отметил Владимир Дергачев, операционный директор Selectel.

Привлеченные средства компания направит на финансирование инвестиционной программы.

«Selectel продолжает планомерно расти — выручка компании по итогам первого полугодия превысила 10 млрд руб. Этот рост опирается на фундаментальный тренд: спрос на инфраструктуру в целом и на наши услуги в частности сохраняется на фоне активного развития искусственного интеллекта и потребности в гибкой инфраструктуре с оплатой по OPEX-модели. Новый выпуск облигаций — это часть нашей последовательной стратегии развития. Мы инвестируем в развитие ключевых продуктов и закупку оборудования, а также реализуем точечные приобретения, которые укрепляют наши позиции на облачном рынке. Привлеченные средства позволят нам поддерживать темпы роста и своевременно наращивать вычислительные мощности. При этом мы сохраняем взвешенный подход к финансовой политике: долговая нагрузка остается умеренной, а рекуррентный характер выручки обеспечивает высокую предсказуемость денежных потоков. Устойчивость бизнес-модели позволяет нам поддерживать инвестиции в развитие бизнеса, сохраняя необходимый запас финансовой устойчивости», — отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Компания имеет подтвержденные рейтинги кредитоспособности: А+(RU) от «АКРА» и A+.ru от «НКР» со стабильным прогнозом.

Агентом по размещению выступит ИК «Табула Раса». Принять участие в размещении можно будет через большинство ведущих брокеров.

На текущий момент в обращении на Московской бирже находятся 4 облигационных займа Selectel общим объемом 24,5 млрд руб.: 001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89), 001P-07R (RU000A10EEZ9),001P-08R(RU000A10FMY2).