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Суточный поток титулов ЭТрН к концу сентября превысил объем за весь август

За сентябрь, первый месяц обязательной работы с ЭПД, количество операций по оформлению электронных транспортных накладных* в «Умной Логистике» выросло в 24,2 раза по сравнению с августом. 29 сентября суточный поток титулов оказался на 58% выше суммарного августовского показателя. Об этом CNews сообщили представители «Умной Логистики».

С 1 сентября 2026 г. оформление транспортных накладных, заказов-заявок и ряда других перевозочных документов в электронном виде стало обязательным. По данным Минтранса, за первый месяц через ГИС ЭПД прошло более 39 млн документов, а участниками электронного обмена стали свыше 545 тыс. компаний.

На протяжении сентября активность пользователей «Умной Логистики» при оформлении ЭТрН стабильно увеличивалась, динамика охватила обе стороны перевозочного процесса. За этот месяц транспортные и экспедиторские компании отправили в 30,9 раза больше титулов ЭТрН, чем за предыдущий период, а грузовладельцы – в 12,4 раза больше.

К концу сентября устойчивое плато еще не сформировалось. Умная Логистика ожидает, что объем операций по оформлению ЭТрН продолжит увеличиваться как минимум до окончания переходного периода.

Еще в августе большинство участников рынка находились на начальных этапах перехода. По результатам опроса** «Умной Логистики» среди почти трехсот игроков рынка, перед дедлайном регулярно работали с электронными перевозочными документами 4,6% респондентов, а 28,6% проводили тестовые перевозки. Главным барьером была и остается неготовность другого участника, с ней сталкивались 75,9% опрошенных. Около половины продолжали дублировать электронные документы бумажными.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Ольга Бабаева, директор по развитию «Умной Логистики»: «Сентябрь показал, насколько быстро участники рынка наращивают работу с ЭПД. Компании уточняют роли сотрудников, проверяют данные, настраивают порядок подписания титулов, взаимодействие с контрагентами – и им становится проще работать. Наше исследование показывает, что в компаниях, где доля перевозок с цифровым документооборотом выше 10%, в восемь раз реже оценивают процесс оформления негативно, чем среди участников первых тестовых отправок. До окончания переходного нештрафуемого периода в марте 2027 рост будет обеспечиваться как подключением новых участников, так и увеличением доли перевозок с ЭПД внутри уже подключившихся компаний».

* В статистике учитываются отправленные титулы ЭТрН – отдельные части электронной накладной, которые последовательно оформляют участники перевозки.

** Опрос участников рынка автомобильных грузоперевозок проводился «Умной Логистикой» в июле–августе 2026 года.

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