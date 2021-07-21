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«Юmoney» запустил сервис для самозанятных «Юself»

«Юmoney» запустил «Юself». Под этим брендом собраны все сервисы, которые могут понадобиться самозанятому. В личном кабинете «Юself» можно встать на учет в налоговой и сняться с него, создавать чеки, оплачивать налоги. Сюда же поступают уведомления и налоговые расчеты от Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом налоговая начислит налог на профессиональный доход только по тем поступлениям, по которым пользователь зарегистрирует чек. «Юself» также позволяет легко взаимодействовать с платформами, которые помогают фрилансерам вести бизнес.

За две недели работы «Юself» 1,5 тыс. самозанятых оказали услуги на 1,5 млн руб. Чаще всего фрилансеры оказывают услуги в сфере ИТ (40%), проводят консультации и продают товары собственного производства (35%), а также работают репетиторами или водителями такси (8%). Средний чек покупки у самозанятых, использующих Юself, составляет 5243 руб.

«Программисты, дизайнеры, копирайтеры, фотографы и преподаватели, тренеры и видеостримеры всегда использовали наши решения. Теперь, с появлением налогового функционала, это станет еще удобнее. Все, что нужно для ведения бизнеса, доступно фрилансеру в личном кабинете Юself», — сказал Роман Степанов, директор по маркетингу «Юmoney».

«Юself» работает в связке со счетом «Юmoney». Заработанные деньги можно сразу переводить, инвестировать или тратить. Для оплаты офлайн можно использовать виртуальную или пластиковую карту с мгновенным кэшбэком баллами. Сумма на карте равна балансу счета «Юmoney».

В России, по данным Минэкономразвития, зарегистрировано почти 2,4 млн самозанятых. Фрилансеры — клиенты «Юmoney», использующие продукты для самозанятых, работают в самых разных сферах. Они продают аудио- и видеоконтент, одежду и обувь, занимаются репетиторством, работают в сфере красоты, помогают с домашними делами и не только. За первые пять месяцев 2021 г. их количество увеличилось вдвое, оборот платежей вырос в шесть раз, а число транзакций — в пять.

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