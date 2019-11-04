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Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер

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Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Электроника ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

«ИКС Холдинг» приобрел российского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore. По неофициальной информации, другим претендентом на Syntacore был китайский Huawei.

«ИКС Холдинг» купил Syntacore

Входящая в состав «ИКС Холдинг» компания Yadro приобрела петербургского разработчика микропроцессорных ядер Syntacore. Об этом CNews сообщила пресс-служба «ИКС Холдинга».

Yadro (юридическое лицо – «КНС Групп») стало собственником 51% доли в Syntacore. «ИКС Холдинг», в свою очередь, владеет 51% в Yadro. Сумма сделки по покупке контрольной доли в Syntacore не разглашается.

Чем занимается Syntacore

Syntacore является одним из лидеров экосистемы RISC-V и лицензирует микропроцессорные технологии собственной разработки на базе архитектуры RISC-V клиентам в России и за рубежом. Продукты на базе процессорных технологий компании разрабатываются по проектным нормам от 180 до 7 нм.

Размер рынка полупроводникового IP и специализированных полупроводникового решений, на котором работает Syntacore, составил $25 млрд в 2018 г. с прогнозом роста более чем до $100 млрд в 2025 г.

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Логотип компании Yadro на болиде «Формулы Русь»

По словам генидректора Syntacore Александра Редькина, основные инвестиции, полученные от Yadro, будут направлены на расширение географии компании, а также на запуск новых проектов, существенно расширяющих портфель продуктового IP, в том числе для удовлетворения растущих потребностей в микропроцессорных технологиях, оптимизированных под продукты для интернета вещей и искусственного интеллекта.

Кто еще хотел купить Syntacore

Одним из ранних инвесторов Syntacore выступил фонд TerraVC. Фонд инвестирует в команды, разрабатывающие сложно копируемые технологии в области энергоэффективности и ИТ, и активно присутствует на рынках России, США, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В ходе сделки с Yadro фонд TerraVC вышел из капитала Syntacore.

По словам источника CNews, близкого к сторонам сделки, другим претендентом на Syntacore была китайская корпорация Huawei. Российское представительство Huawei от комментариев по данному вопросу отказались.

Как Yadro и Syntacore участвуют в международных консорциумах разработчиков

Компании Yadro и Syntacore имеют общие принципы технологического развития, базирующегося на тесной глобальной коллаборации. Yadro является платиновым членом в открытом консорциуме OpenPower Foundation, который в августе 2019 г. предоставил в открыты доступ набор инструкций микропроцессорной архитектуры (ISA) – Power.

Со своей стороны, Syntacore является одним из основателей открытого международного консорциума RISC-V Foundation, целью которого является разработка и продвижение открытой микропроцессорной архитектуры RISC-V. Технологии RISC-V используются не только в сегментах специализированных и оптимизированных систем, но и в сегменте микропроцессорных технологий общего назначения.

Например, в августе 2019 г. архитектура RISC-V была выбрана для реализации Европейской процессорной инициативы (European Processor Initiative, EPI) для создания микропроцессоров и акселераторов для построения европейского суперкомпьютера экзамасштаба, нового поколения систем автономного транспорта и создания линейки процессоров для облачных ЦОД с радикально улучшенными характеристиками.

Открытые сообщества по разработке аппаратного обеспечения

«Революция в мире технологий, начавшаяся с открытого программного обеспечения планомерно идет все ниже по вертикальному технологическому стеку, через открытые сообщества по разработке аппаратного обеспечения (OpenPower Foundation, OpenCompute Project) до уровня архитектуры микропроцессоров (RISC-V Foundation, ChipsAlliance), - пояснила пресс-службе «ИКС Холдинга». - Достигнутый уровень глобального технологического развития уже крайне сложный и дальнейший существенный прогресс возможен за счет существенно большего приложения ресурсов.

«Это не борьбы добра и зла, как ее когда-то пытались интерпретировать инженеры-активисты, это капиталистический прагматизм – наиболее эффективная модель ведения разработка современными технологическими гигантами», - добавили в холдинге.

Синергия от объединения Syntacore и Yadro

Союз Syntacore и Yadro позволит продуктовым и инженерным командам адресовать новые продуктовые ниши (устройства эры 5G, платформы для задач искусственного интеллекта и интернета вещей) и дать новый масштаб международным амбициям обеих компаний.

Syntacore получит возможность расширить портфель собственных продуктов (микропроцессорные ядра для архитектуры RISC-V), востребованных на международных рынках (Китай, США, Европа), увеличить собственное присутствие на этих рынках через сотрудников и партнеров, а также предоставить новые модели потребления собственных продуктов.

Yadro получит возможность использовать современные разработки в области микропроцессоров, а портфель собственных продуктов компании пополниться актуальными и конкурентными системами, полностью разработанными в России (новые вычислительные платформы, решения для хранения данных и т.д.).

«ИКС Холдинг» принадлежит Антону Черепенникову, бывшему партнеру по киберспорту Алишера Усманова, владельца «Мегафона» и холдинга USM.

«ИКС Холдинг» объединяет 25 ИТ-компаний, включая холдинги «Цитадель», Форпост», «Криптонит» и Nexign. Входящая в холдинг компания Yadro занимается разработкой и производством систем обработки и хранения данных для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку.

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