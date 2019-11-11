Российские ИТ-гиганты создали альянс по развитию искусственного интеллекта

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и РПФИ подписали соглашение о создании альянса в сфере искусственного интеллекта. Альянс будет развивать рынок искусственного интеллекта, продвигать за рубежом российские разработки в этой сфере и помогать решать различные отраслевые проблемы, включая проблему нехватки кадров.



Новый альянс

Сбербанк, «Газпром нефть», «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций создают альянс в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение стороны подписали в субботу, 9 ноября по итогам встречи в рамках конференции AI Journey, сообщает ТАСС.

Альянс будет представлять собой частно-государственное партнерство. Курировать его будет Минэкономразвития, государство будет представлять вице-премьер Максим Акимов.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что консорциум не будет финансироваться из бюджета. «Это не клуб, который будет раздавать преференции. Скорее, это клуб, который будет раздавать ответственности, возможности инвестировать в развитие технологий свои деньги», — приводит его слова ТАСС.

Также Греф сообщил, что альянс будет абсолютно открытом, к нему может присоединиться любая компания. Эту же мысль выразил гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож. «Наша роль скорее экспертная, мы хотим, чтобы собрались компании, которые лучше всех понимают в этой области», — отметил он.

Альянс не образует самостоятельное юридическое лицо, пишут «Ведомости», но сможет создавать новые компании для выполнения своих отдельных функций. Все действия участников объединения финансируются ими самостоятельно. В целях совместного финансирования они могут создавать фонды, ассоциации и т. д.

Чем займется альянс

Как поясняют участники альянса, в рамках объединения они намерены совместно создавать технологические компоненты, которые будут двигать вперед развитие искусственного интеллекта. В числе прочего они займутся научными и экспертно-аналитическими исследованиями, а также анализом и поиском решений отраслевых проблем внедрения подобных технологий.

По словам президента МТС Алексея Корни, альянс будет работать в трех направлениях. Первое — это создание единых принципов и методик работы с данными, второе — помощь с разработкой регулировок в данной сфере, третье — поддержка образовательных проектов и формирование кадрового резерва.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что новый альянс — это открытое объединение

Глава Mail.ru Group Борис Добродеев полагает, что главной целью альянса является создание рынка искусственного интеллекта, который в настоящий момент «практически не существует». С этой целью консорциум будет заниматься развитием сфер применения искусственного интеллекта и созданием сценариев использования. Размер рынка искусственного интеллекта, с точки зрения Добродеева, станет основным показателем успешности работы альянса.

Опрошенные порталом «Будущее России. Национальные проекты» представители бизнеса разошлись во мнениях относительно пользы, которую может принести альянс. Некоторые полагают, что он действительно может ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта благодаря диалогу бизнеса и государства, но при этом следует остерегаться монополизации данных и отдельных сфер.

Другие представители бизнеса считают, что польза от создания альянса не очевидна, поскольку в России в настоящий момент появляется много объединений в сфере искусственного интеллекта, и трудно спрогнозировать, какие из них окажутся эффективными.

Национальная стратегия

Также альянс будет контролировать реализацию национальной стратегии развития искусственного интеллекта, которая была утверждена президентом России Владимиром Путиным в октябре. Авторы стратегии отмечают, что в связи с ускорением внедрения решений на базе искусственного интеллекта рост мировой экономики в 2024 г. составит не менее $1 трлн. Стратегия направлена на то, чтобы Россия не упустила на этом рынке свою долю.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, в настоящий момент Россия занимает 1-2% мирового рынка искусственного интеллекта, но реализация стратегии может довести этот показатель до 10-15%. У фонда уже есть соглашения с инвесторами, по которым они вложат около $2 млрд в российские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта. Альянс займется продвижением отечественных разработок в этой области на глобальном рынке, сообщил Дмитриев.

Выступление президента

Путин посетил AI Journey в качестве специального гостя, отметив в своей речи, что искусственный интеллект — это мощный ресурс, который станет предметом ожесточенной технологической гонки, и что страны, которые будут лидировать в этой сфере, приобретут большие конкурентные преимущества. Перед Россией стоит задача стать одним из глобальных лидеров в данном направлении.

Также президент обратил внимание на необходимость разработки этических норм работы человека с искусственным интеллектом, напомнив, что в мире разворачивается дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования таких технологий. Кроме того, он отметил необходимость увеличения количества и качества подготовки специалистов в этой сфере. Более того, по мнению Путина, представители любой профессии в обязательном порядке должны быть на определенном уровне ознакомлены с такими технологиями.