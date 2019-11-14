«Ростелеком» и НИИ «Восход» оцифруют Генпрокуратуру за 13 бюджетных миллиардов

8,9 млрд руб. на катастрофоустойчивую и защищенную инфраструктуру для «Ростелекома»

Федеральный проект «Цифровое государственное управление» содержит ряд мероприятий, связанных с цифровизацией работы Генпрокуратуры. Их кураторами, помимо самого надзорного ведомства, будет выступать Минкомсвязи.

В первую очередь, на создание катастрофоустойчивой и защищенной инфраструктуры органов прокуратуры федеральный бюджет должен будет потратить 8,93 млрд руб. в период до 2022 г.

Исполнителем соответствующих проектов станет «Ростелеком». Правительство уже назначило эту компанию единым исполнителем работ по обеспечению информационной безопасности и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для органов прокуратуры.

В этой части для всех сотрудников органов прокуратуры запланирован переход на автоматизированные рабочие места (АРМ), которые будут работать по сервисной модели. Перевод 50 тыс. сотрудников ведомства на АРМ до конца 2021 г. потребует затрат в размере 2,79 млрд руб.

Чтобы каждому сотруднику настроить Единое рабочее место, позволяющее иметь доступ в интернет, к внутренним сервисам и информационной системе органов прокуратуры, потребуется еще 313 млн руб.

Цифровизация Генпрокуратуры обойдется бюджету в 13,4 млрд рублей

Работами займутся НИИ «Восход» и «Ростелеком»

Также запланировано создание сервисов работы с цифровыми данным на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генпрокуратуры, основанной на отечественных решениях. В этой части 2,85 млрд руб. нужно будет потратить на создание Единой защищенной сети передачи данных (ЕСЗПД) до каждого рабочего места сотрудников прокуратуры.

В настоящее время ЕСЗПД уже охватывает все районы страны, до конца 2019 г. к ней будет подключено 20 тыс. рабочих мест. В ЕЗСПД есть два сегмента. Закрытый сегмент предназначен для работы в ведомственных информационных системах. Открытый сегмент обеспечен централизованный защищенный доступ к российскому государственному сегменту интернета (Rsnet).

730 млн руб. потребуется на организацию в органах прокуратуры видеоконеференцсвязи (ВКС) и IP-телефонии. Еще 1,29 млрд руб. до 2022 г. нужно будет потратить на использование прокуратурой ресурсов катастрофоустойчивых центров обработки данных (ЦОД), предоставляемых с использованием сервисной модели.

Высокотехнологичный надзор с использованием риск-ориентированного подхода

Другой блок задач по цифровизации Генпрокуратуры связан с обеспечением высокотехнологичного надзора органов прокуратуры с использованием риск-ориентированного подхода в надзорном пространстве и координации органов правопорядка, основанных на данных контрольно-надзорной деятельности («Единый реестр проверок») в сфере преступлений (ГАС «Правовая статистика»).

Исполнителем этих работ будет НИИ «Восход», которого Правительство назначило единым исполнителем по созданию, развитию и поддержке информационных систем и ресурсов Генпрокуратуры. Курировать мероприятия, помимо Минкомсвязи и Генпрокуратуры, будет Минэкономразвития. Соответствующие работы обойдутся в 570 млн руб.

В этой части будут сформированы единые справочники контрольно-надзорной деятельности и определены порядки их ведения. В том числе будет обеспечено ведение: проверяемых объектов и их типов, предметов проверки, типов процедур проверки соответствия обязательным требованиям, типов предписаний по итогам контрольно-надзорных мероприятий, типов ущерба охраняемых законом предприятий.

Далее контрольные и надзорные органы проведут наполнение справочников Единой информационной среды контрольно-надзорных деятельности релевантными данными. Во ФГИС Единый реестр проверок (ЕРП) будет реализовано ведение электронных паспортов контрольно-надзорных мероприятий (КНМ) для независимого от органов контроля учета сведений о ходе и результатах КНМ в машиночитаемом виде с обеспечением качества юридической значимости включенных в них сведений.

Органами контроля будут реализованы цифровые сервисы взаимодействия с ФГИС ЕРС для внесения сведений в паспорта КНМ и базу зафиксированного ущерба охраняемым законом ценностям. Сейчас во ФГИС ЕРП работает 1,8 тыс. прокуроров, 5,7 тыс. контролирующих органов и свыше 51 тыс. их сотрудников. Ввод ФГИС ЕРП окончательно будет осуществлен до конца 2021 г.

Проактивная деятельность по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования

Следующий блок мероприятий связан с проактивной деятельности по предупреждению преступлений и мер прокурорского реагирования. Курировать указанные мероприятия, помимо Генпрокуратуры и Минкомсвязи, будут органы власти, осуществляющие уголовное судопроизводство. Исполнитель работ в федеральном проекте «Цифровое госуправление» не указан. По словам источника CNews, знакомого с ходом работ по цифровизации Генпрокуратуры, исполнителем также является НИИ «Восход». На первом этапе будет введена в эксплуатацию Государственная автоматизированная система правовой статистики (ГАС ПС). Сейчас опытная эксплуатация данной системы проходит в 27 регионах. Это обойдется федеральному бюджету в 1,53 млрд руб.

Далее будет обеспечена единая точка присвоения номеров книги учета сообщений о происшествиях для всех сообщений о правонарушениях, зарегистрированных в ГАС ПС с применением единых правил нумерации. А на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) будет реализован проект по возможности подачи электронного сообщения о правонарушениях. Это мероприятие обойдется в 176 млн руб.

В результате органы прокуратуры будут вести государственный единый статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, состоянии преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы и прокурорского надзора. На основании имеющихся данных будет осуществляться координация деятельности по правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

Цифровые рабочие процессы и электронный документооборот в Генпрокуратуре

Еще один блок мероприятий связан с обеспечением возможности получения и анализа электронных данных информационными системами органами прокуратуры. Исполнителем соответствующих работ выступит НИИ «Восход». Работы обойдутся в 1,87 млрд руб.

С целью выполнения указанных работ были созданы Проектный офис и Проектный комитет, которые занимаются управлением цифровой трансформации и организации прокуратуры, обеспечивая постоянное изменением рабочих процессов для обеспечения мероприятий цифровой трансформации. В состав данных органов, помимо сотрудников, вошли представители Минкомсвязи, «Ростелекома», НИИ «Восход» и члены Экспертного совета при Генпрокуратуре по информационным технологиям.

Запланировано внедрение электронного документооборота при взаимодействии Генеральной прокуратуры с органами и организациями прокуратуры. Соответствующая система уже получила название автоматизированный информационный комплекс (АИК) «Надзор-Web», она работает на веб-технологиях. Мероприятие обойдется в 382 млн руб.

Работники органов прокуратуры пройдут обучение в соответствии с требованиями цифровой трансформации. К 2021 г. 40% органов прокуратуры будут обучены соответствующим навыкам. Затраты бюджета на данный процесс составят 600 млн руб.

Будет внедрена система автоматизации выполнения рутинных действий и применения в рабочих процессах систем помощи в принятии решений. Затраты на реализацию мероприятия оцениваются в 240 млн руб.

Еще 1 млрд руб. потребуется на переход информационных систем органов прокуратуры на микросервисную архитектуру. В результате в информационных системах органов прокуратуры будут реализованы цифровые рабочие процессы, обеспечивающие получение необходимых данных при помощи межведомственных запросов, открытых данных и взаимодействия с информационными системами, а также обеспечивающими помощь в принятии управленческих решений.

Таким образом, всего на работы по цифровизации Генпрокуратуры федеральный бюджет потратит до 2022 г. 13,92 млрд руб. Из этой суммы 8,9 млрд руб. получит «Ростелеком», НИИ «Восход» - 2,79 млрд руб. (с учетом ГАС ГП - 4,49 млрд руб.).

Проблемы информационных систем Генпрокуратуры

Еще в 2017 г. генпрокурор Юрий Чайка утвердил Концепцию цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 г. Документ разрабатывался вместе с Минкомсвязи.

«Большинство эксплуатируемых ведомственных информационных систем было создано более 10 лет назад, являются устаревшими, слабо интегрированными решениями, реализованными преимущественно на базе импортных технологий с применением отличных друг от друга принципов, и в основном перестали соответствовать современным темпам развития цифровой экономики, - говорится в документе. - Следствием существования практики децентрализованного управления в сфере информатизации органов прокуратуры стали отсутствие единых стандартов разработки и эксплуатации информационных ресурсов и систем, их фрагментарный учет и недостаточный уровень использования лучших практик и типовых проектных решений».

«Отсутствие открытых интерфейсов и единой системы разграничения прав доступа к информационным ресурсам и системам приводит к необходимости ввода всех изменений в ручном режиме, что снижает оперативность обновления сведений и может являться причиной ошибок, вызванных многократным вводом данных», - отмечается в Концепции.

Основными направлениями Концепции являются высокотехнологичный надзор (реализация возможности дистанционного получения статистической информации, интеграция ведомственных систем, разработка сбалансированной системы критериев качества деятельности правоохранительных органов и др.), цифровая инфраструктура и среда доверия (создание автоматизированной информационной системы обработки обращений граждани и юридических лиц, создание единого внешнего портала органов прокуратуры и др.).