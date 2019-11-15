Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов

Единое ПО для чиновников

Как выяснил CNews, Минкомсвязи запустило очень ожидаемые рынком централизованные закупки отечественного софта в сфере информационной безопасности и офисного ПО для федеральных госорганов (ФОИВов), подотчетных Правительству России. В первом случае на приобретение программ выделено 197,7 млн руб., во втором — 757,1 млн руб. То есть суммарно министерство готово потратить на ПО 954,8 млн руб.

Весь закупаемый софт должен быть включен в Единый реестр российского ПО при Минкомсвязи. Поставщики будут определены в результате проведения соответствующих электронных аукционов. Заявки на них будут приниматься до 22 ноября 2019 г. и 2 декабря соответственно. Торги намечены на 25 ноября и 3 декабря.

Софт для обеспечения информбезопасности закупается для 41 ФОИВа, офисное ПО — для 45. Права на программы будут переданы им сроком на 12 месяцев.

Минкомсвязи выделило почти миллиард на закупку российского офисного и защитного ПО для госорганов

«Закупки будут носить периодический характер, — отметил в разговоре с CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. — Осуществляются они в соответствии с поступившими потребностями от ФОИВов. Ситуация по всем ведомствам разная, у многих ведомств есть действующие лицензии на ПО, и закупка по ним не осуществляется».

Напомним, централизованные закупки указанных классов ПО Минкомсвязи проводит во исполнение постановления Правительства России № 658, вышедшего 8 июня 2018 г. В соответствии с его буквой, ФОИВы могли начать получать софт еще в III квартале 2018 г.

Что именно и сколько закупается

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, для различных госорганов будет закупаться четыре разные конфигурации офисного пакета. В максимальной комплектации он будет включать редакторы для текстов, таблиц и презентаций, ПО файлового менеджера, почтовое приложение, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО.

Офисное ПО для госорганов

Госорган Число лицензий Министерство здравоохранения 494 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 280 Федеральное медико-биологическое агентство 114 Министерство науки и высшего образования 1 114 Министерство природных ресурсов и экологии 350 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 121 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4 178 Федеральное агентство водных ресурсов 595 Федеральное агентство лесного хозяйства 311 Федеральное агентство по недропользованию 537 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 20 Министерство просвещения Российской Федерации 1 118 Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 58 Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 180 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 56 Федеральное агентство по рыболовству 500 Министерство спорта Российской Федерации 181 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 562 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1 336 Федеральное агентство воздушного транспорта 811 Федеральное дорожное агентство 12 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 100 Федеральное агентство морского и речного транспорта 300 Министерство труда и социальной защиты 320 Федеральная служба по труду и занятости 780 Министерство финансов 2 285 Федеральная налоговая служба 86 922 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 317 Федеральная таможенная служба 29 044 Федеральное казначейство 30 377 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 3 505 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 128 Федеральное агентство связи 140 Федеральная служба по аккредитации 270 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 15 494 Федеральная служба государственной статистики 18 500 Федеральное агентство по туризму 153 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1 742 Министерство энергетики 10 Федеральная антимонопольная служба 1 593 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 7 670 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 210 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 9 451 Федеральное агентство по государственным резервам 336 Федеральное агентство по делам национальностей 100 Итого: 222 675

Источник: CNews Analytics

Всего ФОИВы получат 222,7 тыс. офисных пакетов: 181,1 тыс. из категории «Первичное» и 41,6 из категории «По заявкам». Категория в данном случае определяется сроком срока начала использования лицензий. Для «Первичной» он установлен на уровне 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи неисключительных прав. Для «По заявкам» — не позднее 1 января 2020 г.

Крупнейшими получателями офисного ПО выступают Федеральная налоговая служба (86,9 тыс.), Казначейство (30,4 тыс.), Федеральная таможенная служба (29 тыс.), Росстат (18,5 тыс.) и Росреестр (15,5 тыс.).

Что касается защитного ПО, то различные его классы должны будут обеспечить безопасность на автоматизированных рабочих местах (АРМ), на файловых серверах, в почтовых шлюзах и интернет-шлюзах.

Защитное ПО для госорганов

Категория: «Первичное» Категория: «По заявкам» Всего АРМ Сервер Почта Интернет Итого АРМ Сервер Почта Интернет Итого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1843 154 - - 1997 - - - - - 1997 Федеральное медико-биологическое агентство 940 40 - - 980 213 57 - - 270 1250 Министерство культуры 740 898 - - 1638 228 79 - - 307 1945 Министерство науки и высшего образования 688 219 678 678 2263 396 128 376 376 1276 3539 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 158 - - - 158 135 - - - 135 293 Федеральное агентство водных ресурсов 865 260 190 1 1316 - - - - - 1316 Федеральное агентство лесного хозяйства 318 5 - - 323 655 2 - - 657 980 Федеральное агентство по недропользованию 853 58 - - 911 - - - - - 911 Министерство промышленности и торговли 1200 69 - - 1269 - - - - - 1269 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 287 29 3 - 319 - 2 - - 2 321 Министерство просвещения 1265 59 - - 1324 1086 2 - - 1088 2412 Министерство сельского хозяйства 900 153 - - 1053 - - - - - 1053 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 7478 37 - - 7515 - - - - - 7515 Федеральное агентство по рыболовству - - - - - 1852 23 1 - 1876 1876 Министерство спорта 367 30 360 - 757 - - - - - 757 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 60 30 450 - 540 - - - - - 540 Министерство транспорта 695 - 800 - 1495 - - - - - 1495 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 2801 54 - - 2855 96 - - - 96 2951 Федеральное агентство воздушного транспорта 1592 62 600 - 2254 - - - - - 2254 Федеральное дорожное агентство 230 142 - - 372 - - - - - 372 Федеральное агентство железнодорожного транспорта - - - - 366 40 - - 406 406 Федеральное агентство морского и речного транспорта 300 15 - - 315 - - - - - 315 Министерство труда и социальной защиты 522 78 - - 600 110 - - - 110 710 Федеральная служба по труду и занятости 2977 - - - 2977 - - - - - 2977 Федеральная налоговая служба - - - - - 144772 2928 - - 147700 147700 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 1292 55 1000 - 2347 - - - - - 2347 Федеральная таможенная служба 38500 25000 - - 63500 4977 - - - 4977 68477 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 3505 - - - 3505 - - - - - 3505 Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 210 17 - - 227 - - - - - 227 Федеральное агентство связи 140 20 - - 160 - - - - - 160 Федеральная служба по аккредитации 270 150 - - 420 - - - - - 420 Федеральная служба государственной статистики 20000 - 20000 - 40000 3738 - - - 3738 43738 Федеральная служба по интеллектуальной собственности 104 4 - - 108 - - - - - 108 Федеральное агентство по туризму 90 - - - 90 30 - - - 30 120 Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 3232 1038 - - 4270 - - - - - 4270 Министерство энергетики 816 96 816 - 1728 - - - - - 1728 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - - - - - 15306 - - - 15306 15306 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 4365 196 - - 4561 - - - - - 4561 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - 597 2 - 599 - 30 - - 30 629 Федеральное агентство по государственным резервам 1198 64 - - 1262 - - - - - 1262 Федеральное агентство по делам молодежи 120 7 - - 127 - 8 - - 8 135 ИТОГО: 100921 29 636 24899 679 156135 173960 3299 377 376 178012 334147

Источник: CNews Analytics

Суммарно таких программ госорганы получат 334,1 тыс.: 156,1 тыс. из категории «Первичное» и 178 тыс. из категории «По заявкам». Крупнейшие получатели: Федеральная налоговая служба (147,7 тыс.), Федеральная таможенная служба 68,5 тыс., Росстат (43,7 тыс.), Роспотребнадзор (15,3 тыс.).

Централизация закупок ПО

Помимо вышеупомянутого постановления Правительства от 8 июня 2018 г. централизованные закупки софта регулируются дополнительными требованиями к ПО, которые Правительство утвердило в марте 2017 г. В числе требований — способность программы работать без подключения к локальной сети, совместимость не менее чем с тремя браузерами, в том числе с одним отечественным, совместимость как минимум с двумя ОС из Единого реестра отечественного ПО, и т. д.

В июне 2019 г. Минкомсвязи предложило использовать для централизованных закупок офисного и антивирусного ПО бюджет национальной программы «Цифровая экономика». Соответствующее постановление было принято в августе. Тогда же из списка закупаемого офисного ПО был исключен интернет-браузер, поскольку такие программы распространяются бесплатно, и закупать их платные аналоги было бы нецелесообразно.

В середине октября 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи разработало порядок своего взаимодействия с госорганами в ходе централизованных закупок софта. Согласно этим правилам, ФОИВы, в частности, могут пожаловаться на качество закупаемого продукта, и министерство будет обязано учесть их жалобы.