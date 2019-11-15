Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов
Единое ПО для чиновников
Как выяснил CNews, Минкомсвязи запустило очень ожидаемые рынком централизованные закупки отечественного софта в сфере информационной безопасности и офисного ПО для федеральных госорганов (ФОИВов), подотчетных Правительству России. В первом случае на приобретение программ выделено 197,7 млн руб., во втором — 757,1 млн руб. То есть суммарно министерство готово потратить на ПО 954,8 млн руб.
Весь закупаемый софт должен быть включен в Единый реестр российского ПО при Минкомсвязи. Поставщики будут определены в результате проведения соответствующих электронных аукционов. Заявки на них будут приниматься до 22 ноября 2019 г. и 2 декабря соответственно. Торги намечены на 25 ноября и 3 декабря.
Софт для обеспечения информбезопасности закупается для 41 ФОИВа, офисное ПО — для 45. Права на программы будут переданы им сроком на 12 месяцев.
«Закупки будут носить периодический характер, — отметил в разговоре с CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. — Осуществляются они в соответствии с поступившими потребностями от ФОИВов. Ситуация по всем ведомствам разная, у многих ведомств есть действующие лицензии на ПО, и закупка по ним не осуществляется».
Напомним, централизованные закупки указанных классов ПО Минкомсвязи проводит во исполнение постановления Правительства России № 658, вышедшего 8 июня 2018 г. В соответствии с его буквой, ФОИВы могли начать получать софт еще в III квартале 2018 г.
Что именно и сколько закупается
Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, для различных госорганов будет закупаться четыре разные конфигурации офисного пакета. В максимальной комплектации он будет включать редакторы для текстов, таблиц и презентаций, ПО файлового менеджера, почтовое приложение, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО.
|Госорган
|Число лицензий
|Министерство здравоохранения
|494
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|280
|Федеральное медико-биологическое агентство
|114
|Министерство науки и высшего образования
|1 114
|Министерство природных ресурсов и экологии
|350
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|121
|Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
|4 178
|Федеральное агентство водных ресурсов
|595
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|311
|Федеральное агентство по недропользованию
|537
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|20
|Министерство просвещения Российской Федерации
|1 118
|Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
|58
|Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
|180
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|56
|Федеральное агентство по рыболовству
|500
|Министерство спорта Российской Федерации
|181
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
|562
|Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
|1 336
|Федеральное агентство воздушного транспорта
|811
|Федеральное дорожное агентство
|12
|Федеральное агентство железнодорожного транспорта
|100
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|300
|Министерство труда и социальной защиты
|320
|Федеральная служба по труду и занятости
|780
|Министерство финансов
|2 285
|Федеральная налоговая служба
|86 922
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|317
|Федеральная таможенная служба
|29 044
|Федеральное казначейство
|30 377
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|3 505
|Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
|128
|Федеральное агентство связи
|140
|Федеральная служба по аккредитации
|270
|Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
|15 494
|Федеральная служба государственной статистики
|18 500
|Федеральное агентство по туризму
|153
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|1 742
|Министерство энергетики
|10
|Федеральная антимонопольная служба
|1 593
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|7 670
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|210
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|9 451
|Федеральное агентство по государственным резервам
|336
|Федеральное агентство по делам национальностей
|100
|Итого:
|222 675
Источник: CNews Analytics
Всего ФОИВы получат 222,7 тыс. офисных пакетов: 181,1 тыс. из категории «Первичное» и 41,6 из категории «По заявкам». Категория в данном случае определяется сроком срока начала использования лицензий. Для «Первичной» он установлен на уровне 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи неисключительных прав. Для «По заявкам» — не позднее 1 января 2020 г.
Крупнейшими получателями офисного ПО выступают Федеральная налоговая служба (86,9 тыс.), Казначейство (30,4 тыс.), Федеральная таможенная служба (29 тыс.), Росстат (18,5 тыс.) и Росреестр (15,5 тыс.).
Что касается защитного ПО, то различные его классы должны будут обеспечить безопасность на автоматизированных рабочих местах (АРМ), на файловых серверах, в почтовых шлюзах и интернет-шлюзах.
|Категория: «Первичное»
|Категория: «По заявкам»
|Всего
|АРМ
|Сервер
|Почта
|Интернет
|Итого
|АРМ
|Сервер
|Почта
|Интернет
|Итого
|Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
|1843
|154
|-
|-
|1997
|-
|-
|-
|-
|-
|1997
|Федеральное медико-биологическое агентство
|940
|40
|-
|-
|980
|213
|57
|-
|-
|270
|1250
|Министерство культуры
|740
|898
|-
|-
|1638
|228
|79
|-
|-
|307
|1945
|Министерство науки и высшего образования
|688
|219
|678
|678
|2263
|396
|128
|376
|376
|1276
|3539
|Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
|158
|-
|-
|-
|158
|135
|-
|-
|-
|135
|293
|Федеральное агентство водных ресурсов
|865
|260
|190
|1
|1316
|-
|-
|-
|-
|-
|1316
|Федеральное агентство лесного хозяйства
|318
|5
|-
|-
|323
|655
|2
|-
|-
|657
|980
|Федеральное агентство по недропользованию
|853
|58
|-
|-
|911
|-
|-
|-
|-
|-
|911
|Министерство промышленности и торговли
|1200
|69
|-
|-
|1269
|-
|-
|-
|-
|-
|1269
|Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
|287
|29
|3
|-
|319
|-
|2
|-
|-
|2
|321
|Министерство просвещения
|1265
|59
|-
|-
|1324
|1086
|2
|-
|-
|1088
|2412
|Министерство сельского хозяйства
|900
|153
|-
|-
|1053
|-
|-
|-
|-
|-
|1053
|Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
|7478
|37
|-
|-
|7515
|-
|-
|-
|-
|-
|7515
|Федеральное агентство по рыболовству
|-
|-
|-
|-
|-
|1852
|23
|1
|-
|1876
|1876
|Министерство спорта
|367
|30
|360
|-
|757
|-
|-
|-
|-
|-
|757
|Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
|60
|30
|450
|-
|540
|-
|-
|-
|-
|-
|540
|Министерство транспорта
|695
|-
|800
|-
|1495
|-
|-
|-
|-
|-
|1495
|Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
|2801
|54
|-
|-
|2855
|96
|-
|-
|-
|96
|2951
|Федеральное агентство воздушного транспорта
|1592
|62
|600
|-
|2254
|-
|-
|-
|-
|-
|2254
|Федеральное дорожное агентство
|230
|142
|-
|-
|372
|-
|-
|-
|-
|-
|372
|Федеральное агентство железнодорожного транспорта
|-
|-
|-
|-
|366
|40
|-
|-
|406
|406
|Федеральное агентство морского и речного транспорта
|300
|15
|-
|-
|315
|-
|-
|-
|-
|-
|315
|Министерство труда и социальной защиты
|522
|78
|-
|-
|600
|110
|-
|-
|-
|110
|710
|Федеральная служба по труду и занятости
|2977
|-
|-
|-
|2977
|-
|-
|-
|-
|-
|2977
|Федеральная налоговая служба
|-
|-
|-
|-
|-
|144772
|2928
|-
|-
|147700
|147700
|Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка
|1292
|55
|1000
|-
|2347
|-
|-
|-
|-
|-
|2347
|Федеральная таможенная служба
|38500
|25000
|-
|-
|63500
|4977
|-
|-
|-
|4977
|68477
|Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
|3505
|-
|-
|-
|3505
|-
|-
|-
|-
|-
|3505
|Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
|210
|17
|-
|-
|227
|-
|-
|-
|-
|-
|227
|Федеральное агентство связи
|140
|20
|-
|-
|160
|-
|-
|-
|-
|-
|160
|Федеральная служба по аккредитации
|270
|150
|-
|-
|420
|-
|-
|-
|-
|-
|420
|Федеральная служба государственной статистики
|20000
|-
|20000
|-
|40000
|3738
|-
|-
|-
|3738
|43738
|Федеральная служба по интеллектуальной собственности
|104
|4
|-
|-
|108
|-
|-
|-
|-
|-
|108
|Федеральное агентство по туризму
|90
|-
|-
|-
|90
|30
|-
|-
|-
|30
|120
|Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
|3232
|1038
|-
|-
|4270
|-
|-
|-
|-
|-
|4270
|Министерство энергетики
|816
|96
|816
|-
|1728
|-
|-
|-
|-
|-
|1728
|Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
|-
|-
|-
|-
|-
|15306
|-
|-
|-
|15306
|15306
|Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
|4365
|196
|-
|-
|4561
|-
|-
|-
|-
|-
|4561
|Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
|-
|597
|2
|-
|599
|-
|30
|-
|-
|30
|629
|Федеральное агентство по государственным резервам
|1198
|64
|-
|-
|1262
|-
|-
|-
|-
|-
|1262
|Федеральное агентство по делам молодежи
|120
|7
|-
|-
|127
|-
|8
|-
|-
|8
|135
|ИТОГО:
|100921
|29 636
|24899
|679
|156135
|173960
|3299
|377
|376
|178012
|334147
Источник: CNews Analytics
Суммарно таких программ госорганы получат 334,1 тыс.: 156,1 тыс. из категории «Первичное» и 178 тыс. из категории «По заявкам». Крупнейшие получатели: Федеральная налоговая служба (147,7 тыс.), Федеральная таможенная служба 68,5 тыс., Росстат (43,7 тыс.), Роспотребнадзор (15,3 тыс.).
Централизация закупок ПО
Помимо вышеупомянутого постановления Правительства от 8 июня 2018 г. централизованные закупки софта регулируются дополнительными требованиями к ПО, которые Правительство утвердило в марте 2017 г. В числе требований — способность программы работать без подключения к локальной сети, совместимость не менее чем с тремя браузерами, в том числе с одним отечественным, совместимость как минимум с двумя ОС из Единого реестра отечественного ПО, и т. д.
В июне 2019 г. Минкомсвязи предложило использовать для централизованных закупок офисного и антивирусного ПО бюджет национальной программы «Цифровая экономика». Соответствующее постановление было принято в августе. Тогда же из списка закупаемого офисного ПО был исключен интернет-браузер, поскольку такие программы распространяются бесплатно, и закупать их платные аналоги было бы нецелесообразно.
В середине октября 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи разработало порядок своего взаимодействия с госорганами в ходе централизованных закупок софта. Согласно этим правилам, ФОИВы, в частности, могут пожаловаться на качество закупаемого продукта, и министерство будет обязано учесть их жалобы.