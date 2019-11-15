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Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов

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, Текст: Денис Воейков
Минкомсвязи запустило долгожданные централизованные закупки для госорганов офисного и защитного софта, включенного в Единый реестр российского ПО. На сотни тысяч программ выделено 954,8 млн руб.

Единое ПО для чиновников

Как выяснил CNews, Минкомсвязи запустило очень ожидаемые рынком централизованные закупки отечественного софта в сфере информационной безопасности и офисного ПО для федеральных госорганов (ФОИВов), подотчетных Правительству России. В первом случае на приобретение программ выделено 197,7 млн руб., во втором — 757,1 млн руб. То есть суммарно министерство готово потратить на ПО 954,8 млн руб.

Весь закупаемый софт должен быть включен в Единый реестр российского ПО при Минкомсвязи. Поставщики будут определены в результате проведения соответствующих электронных аукционов. Заявки на них будут приниматься до 22 ноября 2019 г. и 2 декабря соответственно. Торги намечены на 25 ноября и 3 декабря.

Софт для обеспечения информбезопасности закупается для 41 ФОИВа, офисное ПО — для 45. Права на программы будут переданы им сроком на 12 месяцев.

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Минкомсвязи выделило почти миллиард на закупку российского офисного и защитного ПО для госорганов

«Закупки будут носить периодический характер, — отметил в разговоре с CNews представитель Минкомсвязи Евгений Новиков. — Осуществляются они в соответствии с поступившими потребностями от ФОИВов. Ситуация по всем ведомствам разная, у многих ведомств есть действующие лицензии на ПО, и закупка по ним не осуществляется».

Напомним, централизованные закупки указанных классов ПО Минкомсвязи проводит во исполнение постановления Правительства России № 658, вышедшего 8 июня 2018 г. В соответствии с его буквой, ФОИВы могли начать получать софт еще в III квартале 2018 г.

Что именно и сколько закупается

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, для различных госорганов будет закупаться четыре разные конфигурации офисного пакета. В максимальной комплектации он будет включать редакторы для текстов, таблиц и презентаций, ПО файлового менеджера, почтовое приложение, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО.

Офисное ПО для госорганов

Госорган Число лицензий
Министерство здравоохранения 494
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 280
Федеральное медико-биологическое агентство 114
Министерство науки и высшего образования 1 114
Министерство природных ресурсов и экологии 350
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 121
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4 178
Федеральное агентство водных ресурсов 595
Федеральное агентство лесного хозяйства 311
Федеральное агентство по недропользованию 537
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 20
Министерство просвещения Российской Федерации 1 118
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 58
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа 180
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 56
Федеральное агентство по рыболовству 500
Министерство спорта Российской Федерации 181
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 562
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1 336
Федеральное агентство воздушного транспорта 811
Федеральное дорожное агентство 12
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 100
Федеральное агентство морского и речного транспорта 300
Министерство труда и социальной защиты 320
Федеральная служба по труду и занятости 780
Министерство финансов 2 285
Федеральная налоговая служба 86 922
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 317
Федеральная таможенная служба 29 044
Федеральное казначейство 30 377
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 3 505
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 128
Федеральное агентство связи 140
Федеральная служба по аккредитации 270
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 15 494
Федеральная служба государственной статистики 18 500
Федеральное агентство по туризму 153
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 1 742
Министерство энергетики 10
Федеральная антимонопольная служба 1 593
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 7 670
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 210
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 9 451
Федеральное агентство по государственным резервам 336
Федеральное агентство по делам национальностей 100
Итого: 222 675

Источник: CNews Analytics

Всего ФОИВы получат 222,7 тыс. офисных пакетов: 181,1 тыс. из категории «Первичное» и 41,6 из категории «По заявкам». Категория в данном случае определяется сроком срока начала использования лицензий. Для «Первичной» он установлен на уровне 10 рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи неисключительных прав. Для «По заявкам» — не позднее 1 января 2020 г.

Крупнейшими получателями офисного ПО выступают Федеральная налоговая служба (86,9 тыс.), Казначейство (30,4 тыс.), Федеральная таможенная служба (29 тыс.), Росстат (18,5 тыс.) и Росреестр (15,5 тыс.).

Что касается защитного ПО, то различные его классы должны будут обеспечить безопасность на автоматизированных рабочих местах (АРМ), на файловых серверах, в почтовых шлюзах и интернет-шлюзах.

Защитное ПО для госорганов

Категория: «Первичное» Категория: «По заявкам» Всего
АРМ Сервер Почта Интернет Итого АРМ Сервер Почта Интернет Итого
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1843 154 - - 1997 - - - - - 1997
Федеральное медико-биологическое агентство 940 40 - - 980 213 57 - - 270 1250
Министерство культуры 740 898  -  - 1638  228 79  - 307 1945
Министерство науки и высшего образования 688 219 678 678 2263 396 128  376 376 1276 3539
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 158  -  - 158 135  - 135 293
Федеральное агентство водных ресурсов 865 260 190 1 1316 - - - - - 1316
Федеральное агентство лесного хозяйства 318 5 - - 323 655 2 - - 657 980
Федеральное агентство по недропользованию 853 58  - 911 - - - - - 911
Министерство промышленности и торговли 1200 69 - - 1269 - - - - - 1269
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 287 29 3 319 2 - 2 321
Министерство просвещения 1265 59  -  - 1324 1086 2  - 1088 2412
Министерство сельского хозяйства 900 153 1053 - - - - - 1053
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 7478 37  -  - 7515 - - - - - 7515
Федеральное агентство по рыболовству - - - - - 1852 23 1  - 1876 1876
Министерство спорта 367 30 360  - 757 - - - - - 757
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 60 30 450 540 - - - - - 540
Министерство транспорта 695 800 1495 - - - - - 1495
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 2801 54 - - 2855 96 - - - 96 2951
Федеральное агентство воздушного транспорта 1592 62 600 2254 - - - - - 2254
Федеральное дорожное агентство 230 142  - 372 - - - - - 372
Федеральное агентство железнодорожного транспорта - -   - 366 40  - 406 406
Федеральное агентство морского и речного транспорта 300 15  - 315 - - - - - 315
Министерство труда и социальной защиты 522 78  -  - 600 110 - 110 710
Федеральная служба по труду и занятости 2977 2977 - - - - - 2977
Федеральная налоговая служба - - - 144772 2928 147700 147700
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 1292 55 1000 2347 - - - - - 2347
Федеральная таможенная служба 38500 25000 - - 63500 4977 - - - 4977 68477
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 3505 - 3505 - - - - - 3505
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 210 17  - 227 - - - - - 227
Федеральное агентство связи 140 20  - 160 - - - - - 160
Федеральная служба по аккредитации 270 150 - - 420 - - - - - 420
Федеральная служба государственной статистики 20000 - 20000 - 40000 3738 - - - 3738 43738
Федеральная служба по интеллектуальной собственности 104 4 - - 108 - - - - - 108
Федеральное агентство по туризму 90  - 90 30  -  - 30 120
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 3232 1038  - 4270 - - - - - 4270
Министерство энергетики 816 96 816 1728 - -  -  - - 1728
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - - - - - 15306 - - - 15306 15306
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 4365 196  - 4561 - - - - - 4561
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 597 2 599 30  -  - 30 629
Федеральное агентство по государственным резервам 1198 64  - 1262 - - - - - 1262
Федеральное агентство по делам молодежи 120 7  - 127 - 8 - - 8 135
ИТОГО: 100921 29 636 24899 679 156135 173960 3299 377 376 178012 334147

Источник: CNews Analytics

Суммарно таких программ госорганы получат 334,1 тыс.: 156,1 тыс. из категории «Первичное» и 178 тыс. из категории «По заявкам». Крупнейшие получатели: Федеральная налоговая служба (147,7 тыс.), Федеральная таможенная служба 68,5 тыс., Росстат (43,7 тыс.), Роспотребнадзор (15,3 тыс.).

Централизация закупок ПО

Помимо вышеупомянутого постановления Правительства от 8 июня 2018 г. централизованные закупки софта регулируются дополнительными требованиями к ПО, которые Правительство утвердило в марте 2017 г. В числе требований — способность программы работать без подключения к локальной сети, совместимость не менее чем с тремя браузерами, в том числе с одним отечественным, совместимость как минимум с двумя ОС из Единого реестра отечественного ПО, и т. д.

В июне 2019 г. Минкомсвязи предложило использовать для централизованных закупок офисного и антивирусного ПО бюджет национальной программы «Цифровая экономика». Соответствующее постановление было принято в августе. Тогда же из списка закупаемого офисного ПО был исключен интернет-браузер, поскольку такие программы распространяются бесплатно, и закупать их платные аналоги было бы нецелесообразно.

В середине октября 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи разработало порядок своего взаимодействия с госорганами в ходе централизованных закупок софта. Согласно этим правилам, ФОИВы, в частности, могут пожаловаться на качество закупаемого продукта, и министерство будет обязано учесть их жалобы.

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